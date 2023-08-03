Украина предлагает поэтапно вводить санкции против «Росатома» — Finance.ua
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Украина предлагает поэтапно вводить санкции против «Росатома»

Казна и Политика
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Украина предлагает поэтапно вводить санкции против «Росатома»
Украина предлагает поэтапно вводить санкции против «Росатома»
Украина предлагает поэтапно вводить санкции против «Росатома».
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил сегодня на конференции послов Украины.
«Мы предлагаем делать это в несколько этапов. В первый этап ввести персональные санкции в отношении представителей Росатома. Второй этап — ввести частичные санкции на поставки российского ядерного топлива и российских технологий. К примеру, ввести квоту 50% к 2025 году. И дальше с 25-го или 26-го 100% санкции на поставку российских ядерных технологий, российского ядерного топлива. Такие шаги будут воспринимать гораздо легче, чем негибкий и жесткий подход к внедрению всего», — сказал Шмыгаль.
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По его словам, российская металлургия, алмазы, ценовой потолок на газ и нефть также не должны оставаться без внимания санкционного давления.
«Санкции — не менее важный инструмент, чем оружие. К сожалению, сегодня мы видим, что россия адаптируется к санкциям. Они находят пути поставок высокотехнологичных продуктов для производства своего оружия. Они, к сожалению, не реагируют на предупреждения по поводу ядерного шантажа», — сказал премьер-министр.
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Глава правительства обратил внимание на то, что в последнее время в найденных обломках ракет и дронов были части, изготовленные на основе высокотехнологичных комплектующих из почти 50 стран, в том числе стран «Большой семерки», которые поставлялись в прошлом и в этом году, несмотря на санкции. Списки производителей есть, и украинские дипломаты должны обращать на это внимание.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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