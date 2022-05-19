Украина хочет присоединиться к роуминговому пространству ЕС — Finance.ua

Украина хочет присоединиться к роуминговому пространству ЕС

Сегодня 13:36 — Казна и Политика

Украина хочет присоединиться к роуминговому пространству ЕС, www.canal3.md

В настоящее время более 5,7 млн украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Поэтому очень важно, чтобы разлученные семьи продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями.

Об этом сообщает Правительственный портал.

В условиях военного времени Министерство цифровой трансформации продолжает строить цифровое государство, в центре которого человек. Проводить проевропейские реформы и упрощать получение услуг. Обеспечивать удобный сервис и значительно сокращать бюрократию и коррупцию.

«Мы постоянно работаем над запуском новых услуг и сервисов даже в условиях войны. И готовы делиться опытом с европейскими коллегами, чтобы внести вклад в развитие цифрового будущего ЕС. Украина заинтересована во взаимосовместимости наших цифровых документов с европейскими. Наша команда уже активно работает с европейскими партнерами для разработки Европейского кошелька цифровой идентификации (European Digital Identity Wallet)», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на встрече с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Министр также подчеркнул, что Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС и предложил начать переговоры по этому вопросу на двустороннем уровне.

«Миллионы мирных украинцев покинули свои дома в поисках защиты и убежища в соседних странах ЕС. Сейчас это более 5,7 млн наших граждан. Поэтому очень важно, чтобы разлученные семьи продолжали поддерживать доступную связь со своими родными и друзьями. Для этого важно обеспечивать возможность бесплатного или сниженного роуминга для украинцев в ЕС, по крайней мере, до окончания войны. Поэтому Украина заинтересована в присоединении к роуминговому пространству ЕС. Считаем это логичным продолжением нашей совместной работы по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС», — сказал Михаил Федоров.

Поскольку значительная часть телекоммуникационной инфраструктуры была разрушена российскими захватчиками и требует восстановления, Минцифры совместно с партнерами DG CONNECT прорабатывает возможность присоединения к Программе Connecting Europe Facility. Минцифры сформировало предварительный перечень технических потребностей, которые планируется совместно с DG CONNECT коммуницировать среди европейских партнеров.

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