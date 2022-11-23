Украина экспортировала через «зерновой коридор» на $3,5 млрд: какие компании больше всего заработали — Finance.ua

Украина экспортировала через «зерновой коридор» на $3,5 млрд: какие компании больше всего заработали Сегодня 19:13 — Энергетика

С августа 2022-го Украина экспортировала по «зерновому коридору» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд. Forbes узнал, кто больше всего заработал. В их числе Андрей Веревский, Олег Бахматюк, Андрей Вадатурский и иностранные трейдеры.

«Зерновая сделка» продлена на четыре месяца, сообщил 17 ноября министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. Ее действие истекало 19 ноября. Гарантами выполнения соглашения остались ООН и Турция. Его продление подтвердил также российский МИД.

С начала действия «зерновой сделки» Украина экспортировала 11 млн т агропродукции, сообщил Александр Кубраков. Это составляет примерно $3,5 млрд.

Больше всего агропродукции экспортировала компания Kernel Андрея Веревского — 813 500 т, или почти 10%, узнал Forbes из данных брокерской компании Maxigrain.

Помимо Kernel, в первую пятерку вошли UkrLandFarming Олега Бахматюка (296 800 т), американская ADM (292 700 т), украинская Agroprosperis, принадлежащая американскому New Century Holdings (251 000) и Nibulon Андрея Вадатурского: 210 200 т соответственно.

Швейцарская Glencore импортировала 177 500 т, американская Cargill — 163 800 т, китайская COFCO — 156 900 т, французская Louis Dreyfus — 98 600 т, малоизвестная украинская Trepfin — 155 800 т.

Зерновые перспективы

За следующие четыре месяца действия «зернового коридора» Украина может экспортировать по 4 млн т зерна на $1,2 млрд ежемесячно, говорит Роман Сластён из «Украинского клуба аграрного бизнеса».

Помешать этому может россия, которая снова усложняет украинский экспорт, задерживая проверки судов. Торговые суда, перевозящие украинское зерно, вблизи Босфорского пролива проверяет инспекционная группа, в которую входят представители Украины, ООН, Турции и россии.

Если в начале ноября в порты Одесской области приходило 9-11 судов каждый день, то 17-20 ноября только по одному или вообще ни одного, рассказывает руководитель Мониторинговой группы по санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко. На 22 ноября в очереди на выход из Черного моря стоят около 36 судов, которые в общей сложности загружены более чем одним миллионом тонн продукции.

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