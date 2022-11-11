Украина объявила требования по «зерновой сделке» — Finance.ua

Украина объявила требования по «зерновой сделке» Сегодня 12:42 — Казна и Политика

Украина заинтересована в продолжении функционирования «зерновой сделки», однако россия должна прекратить тормозить ее действие.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Украина заинтересована в продолжении функционирования этих договоренностей. Поэтому первое, что мы требуем, чтобы россия осталась в этой договоренности и прекратила играть в „голодные игры“ со всем миром ради своего удовольствия. И второе — рф должна прекратить в рамках „зерновой договоренности“ тормозить процессы по инспекции кораблей», — сказал он.

По словам Кулебы, торможение действия сделки — это тихий саботаж, которым рф занимается на ежедневной основе.

Он отметил, что в те дни, когда «зерновая сделка» работала без российских инспекторов, количество прошедших судов, которые прошли, загрузились зерном и вышли, критически возросло.

«Как только россия вернулась — начались проблемы. Поэтому здесь есть две задачи. Мало оставить россию в зерновом коридоре, ее нужно еще заставить прекратить тихий саботаж этой инициативы изнутри», — добавил министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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