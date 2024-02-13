Украина договорилась о сотрудничестве с Nasdaq: что предусматривает меморандум — Finance.ua

Украина договорилась о сотрудничестве с Nasdaq: что предусматривает меморандум Сегодня 15:29 — Казна и Политика

Украина договорилась о сотрудничестве с Nasdaq: что предусматривает меморандум

Министерство экономики Украины и ведущая глобальная технологическая компания Nasdaq подписали Меморандум о взаимопонимании для усиления украинской экономики и рынка капитала.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Экспертиза и технологии Nasdaq крайне необходимы Украине для развития рынков привлечения долгосрочного финансирования украинскими компаниями и организованных рынков капитала», — отметила министр экономики Юлия Свириденко.

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«Партнерство между Nasdaq и правительством Украины показывает, что Украина открыта для развития предпринимательства, даже когда продолжает бороться за свою свободу. Инвесторы уже проявляют свою уверенность в будущем Украины, которая привлекла более $4 миллиарда прямых иностранных инвестиций в течение первых трех кварталов прошлого года», — отметила Администратор Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр.

Что предусматривает меморандум

В рамках соглашения Nasdaq и Министерство экономики Украины определят сферы сотрудничества, которые могут способствовать восстановлению украинской экономики.

В частности, Меморандум предусматривает, что Nasdaq будет оказывать техническую помощь правительству Украины для будущего международного финансового центра в Украине, развития рынков капитала в Украине, доступа украинских компаний к долгосрочному финансированию на международных рынках, будет способствовать развитию предпринимательства среди украинцев.

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Nasdaq также рассматривает потенциальные возможности отказаться от комиссий за листинг для украинских компаний на рынках Nasdaq как в США, так и в ЕС. Освобождение от платы требует разрешения регуляторных органов.

Напомним, ранее в Минэкономики сообщали , что правительство будет направлять инвестиции в реальный сектор экономики. В частности, за 10 лет планируется привлечь 90 млрд долл. инвестиций в производственные предприятия

Справка Finance.ua:

Nasdaq — ведущая глобальная технологическая компания, которая обслуживает корпоративных клиентов, инвестиционных менеджеров, банки, брокеров и операторов бирж в их взаимодействии с глобальными финансовыми рынками и финансовой системой в целом.

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