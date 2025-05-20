Украина будет строить дороги по корейской технологии: на какой трассе ее опробуют — Finance.ua
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Украина будет строить дороги по корейской технологии: на какой трассе ее опробуют

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Украина будет строить дороги по корейской технологии: на какой трассе ее опробуют
Украина будет строить дороги по корейской технологии: на какой трассе ее опробуют
Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с компанией SG — ведущим производителем асфальтобетона в Корее.
Об этом сообщает пресс-служба Госагентства восстановления.
Цель подписания документа: внедрение в Украине экологической технологии дорожного строительства EcoSteel Ascon, в которой используется шлак в качестве компонента асфальтового покрытия, повышая его долговечность.
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Сотрудничество с южнокорейской компанией SG предусматривает обмен опытом, совместные проекты и использование новых технологий на украинских дорогах, в частности на трассе Р-55 (автодорога территориального значения в Одесской и Николаевской области протяженностью 205,8 км, которая начинается в Одессе и проходит через Доброслав, Веселиново, Вознесенск, Еланец и заканчивается в Новом Буге).
«Еще в январе познакомились с представителями корейских компаний POSCO International и SG. С тех пор провели ряд встреч, планировали совместные проекты, в частности по постройке ТЭЦ на RDF в украинских общинах совместно с POSCO. Теперь подписали Меморандум с SG. Будем перенимать 10-летний опыт Кореи — экологичную технологию EcoSteel Ascon», — прокомментировал глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин.

Что известно о корейской технологии

Корейская компания SG предложила и запатентовала в Украине новую технологию укладки асфальта.
В Республике Корея эта разработка удачно применяется уже 10 лет, за это время она показала свою эффективность. Она снижает уровень шума, уменьшает количество пыли на дорогах и минимизирует повреждение покрытия.
Кроме того, этот метод намного экономичнее. Шлаки металлургических предприятий фактически могут заменить щебень — основной компонент асфальтной смеси. По корейской технологии заменяют только верхний слой покрытия.
По материалам:
Діло
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