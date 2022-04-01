Украина арестовала самолеты "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" — Finance.ua
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Украина арестовала самолеты "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Вчера 10:13Фондовый рынок
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Суд арестовал 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия «Антонов».
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Об этом говорится в определении следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева, сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы госпредприятия.
«Постановление было направлено всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях. Следовательно, процедура выполнения этого обеспечительного мероприятия уже запущена», — отметил агентству «Интерфакс-Украина» старший партнер, руководитель практики международного арбитража «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко.
Согласно решениям местных властей трем самолетам Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» запрещен вылет из Германии, одному — из Канады.
Арест наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба.
«Росавиация» незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний «Волга-Днепр», выдавать сертификаты лётной годности на «Русланы». Фактически в последние годы «Волга-Днепр» выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций", — пояснили в юркомпании.
Самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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