Украина арестовала самолеты "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" — Finance.ua

Украина арестовала самолеты "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр"

Вчера 10:13 — Фондовый рынок

Суд арестовал 12 транспортных самолетов Ан-124-100 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» в рамках уголовного производства, открытого по заявлению госпредприятия «Антонов».

Об этом говорится в определении следственного судьи Святошинского районного суда г. Киева, сообщает юридическая фирма «Ильяшев и Партнеры», представляющая интересы госпредприятия.

«Постановление было направлено всем компетентным органам в соответствующих юрисдикциях. Следовательно, процедура выполнения этого обеспечительного мероприятия уже запущена», — отметил агентству «Интерфакс-Украина» старший партнер, руководитель практики международного арбитража «Ильяшев и Партнеры» Роман Марченко.

Согласно решениям местных властей трем самолетам Ан-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр» запрещен вылет из Германии, одному — из Канады.

Арест наложен с целью обеспечения сохранности вещественных доказательств и последующего возмещения ущерба.

«Росавиация» незаконно предоставила право компании, входящей в группу компаний «Волга-Днепр», выдавать сертификаты лётной годности на «Русланы». Фактически в последние годы «Волга-Днепр» выдавала сертификаты сама себе, ставя под угрозу безопасную эксплуатацию воздушных судов, что является вопиющим нарушением положений международных конвенций", — пояснили в юркомпании.

Самолеты подлежат передаче в управление украинскому Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

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