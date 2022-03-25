«Антонов» начал собирать деньги на восстановление «Мрии» — Finance.ua

«Антонов» начал собирать деньги на восстановление «Мрии»

Сегодня 17:18 — Казна и Политика

«Антонов» начал собирать деньги на восстановление «Мрии»

Государственное предприятие «Антонов» хочет положить начало возрождению транспортного самолета Ан-225 «Мрия» — соответствующие счета для пожертвований уже открыты. Самолет был уничтожен на аэродроме Гостомель в результате нападения россии на Украину.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Там отметили: для восстановления легендарного самолета на предприятии есть «необходимая конструкторская и научно-техническая документация». Однако не хватает денег.

«Мы предлагаем учредить международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 Мрия», — говорится в сообщении, к которому также прикреплены реквизиты для перевода средств. Кроме того, на предприятии подчеркнули, что уже обратились за финансовой поддержкой проекта к:

руководителям государств и правительств мира;

авиапроизводителей;

поставщиков;

банков и финансовых учреждений;

обычных людей.

«Коллектив ГП «Антонов» считает необходимым не допустить полной безвозвратной потери легендарного самолета — как одного из символов современности. И приступить к возрождению флагмана транспортной авиации Ан-225 «Мрия», — подчеркнули в компании.

Напомним, Ан-225 «Мрия» — крупнейший самолет по массе перевозки грузов и уникален по своим параметрам. Более чем за 30 лет эксплуатации на воздушных линиях он показал возможность перевозки сверхгабаритных грузов, которые не под силу другим грузовым самолетам.

Кроме того, на нем было установлено 240 не перекрытых мировых рекордов. Также у самолета есть возможности:

совершения в полете горизонтального старта космических кораблей и ракет;

перевозки определенных видов грузов на фюзеляже.

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