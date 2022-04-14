Учеников и преподавателей заведений профтехобразования освободили от мобилизации — Finance.ua

Верховная Рада приняла закон об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации некоторых категорий граждан. В перечень включены учащиеся и преподаватели учреждений профессионального (профессиональнотехнического) образования.
Согласно документу (проект 7272), не подлежат призыву на военную службу по мобилизации:
соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального и высшего образования,
ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования,
научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального передвищої образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального передвищої образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Ранее cтало известно, что в Украине мужчины призывного возраста будут привлекаться к восстановлению городов, пострадавших во время войны. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.