Uber запускает новую услугу сафари-такси для туристов — Finance.ua

Uber запускает новую услугу сафари-такси для туристов
Приложение для заказа такси Uber решило взяться за организацию африканского сафари.
Об этом пишет Travel+Leisure.
Как сообщается на сайте компании, новая услуга Uber Safari заработала с октября в Кейптауне (Южная Африка), предлагая пассажирам «легкий доступ к одному из самых знаковых впечатлений Африки одним нажатием кнопки».
Компания Uber создает новый способ для путешественников увидеть невероятную дикую природу с помощью недорогой однодневной поездки из Кейптауна. Новая опция Uber Safari, которая будет доступна по пятницам и субботам до 25 января, обойдется в $200 для четырех человек в день", — пишет издание.
Как это будет работать
Путешественники, заказавшие сафари, будут перевезены из Кейптауна в частный заповедник Аквила на автомобиле бренда Uber Safari.
Там их встретят приветственным перекусом, прежде чем сесть в традиционное транспортное средство для сафари вместе с гидами.
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Частный охотничий заповедник Аквила, расположенный примерно в двух часах езды от города, — это природный заповедник площадью более 9712 квадратных километров, в которой представлена так называемая «большая пятерка»: львы, слоны, буйволы, гепарды и носороги.
Чтобы забронировать путешествие, клиенты Uber должны открыть приложение и выбрать значок Uber Safari на главном экране.
Затем они должны выбрать дату и указать места посадки и высадки. Если их поездка будет подтверждена, они получат электронное письмо.
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Бронирование услуги доступно в Uber со 2 октября 2024 года, его можно будет оформить заранее за 90 дней до тура — закрываться бронирование будет за 24 часа до поездки.
Uber Safari будет работать по пятницам и субботам до конца января. Ожидается, что количество поездок Uber Safari будет ограничено.
Пассажирам, желающим забронировать тур, рекомендуется делать это заблаговременно.
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