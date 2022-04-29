У некоторых украинцев будут забирать имущество: как получить компенсацию — Finance.ua

У некоторых украинцев будут забирать имущество: как получить компенсацию

Сегодня 19:00 — Личные финансы

Во время действия военного положения в Украине военные администрации могут изымать имущество у граждан на свои военные нужды.

Какие для этого есть основания и как владельцам получить компенсацию? Об этом адвокат Виталий Жадобин рассказал Mind.

Кто и как может изъять имущество

Основаниями для изъятия имущества могут быть следующие документы:

статья 41 Конституции Украины;

статьи 346, 353 Гражданского кодекса Украины;

статья 23 Закон Украины «О правовом режиме военного положения»;

Закон Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения»;

постановление Кабинета министров Украины «Некоторые вопросы осуществления полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

Следовательно, юридическое или физическое лицо могут лишить права собственности на определенное имущество. Это может быть, к примеру, транспорт. Его передают в собственность государства и используют в условиях военного или чрезвычайного положения.

На мирной территории во время военного положения имущество могут забрать только после согласования военного командования и исполкома или военной администрации. Однако на территории, где проходят боевые действия, военное командование может совершить это самостоятельно без дополнительного согласования.

Как получить компенсацию

Предварительно средства могут возместить до подписания акта за счет госбюджета. Возможен также вариант «послеплаты».

«Компенсация-„послеплата“ за принудительно отчужденное имущество осуществляется в течение пяти следующих бюджетных периодов (лет) после отмены правового режима военного положения за счет средств государственного бюджета», — говорится в сообщении.

Чтобы получить полную компенсацию, бывший владелец должен обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту отчуждения имущества. Делать это следует после отмены военного положения, подать нужно заявление, подписанный при изъятии акт и документ, содержащий заключение о стоимости имущества.

Заявление могут рассматриваться в течение 10 дней, а затем человек получит вывод о компенсации и выплате.

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