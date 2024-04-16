У большинства украинцев нет банковских вкладов (инфографика) — Finance.ua

У большинства украинцев нет банковских вкладов (инфографика) Сегодня 19:01 — Кредит&Депозит

У большинства украинцев нет банковских вкладов (инфографика)

Украинцы не доверяют государству в его возможностях помогать бизнесу. А также значительная часть украинцев испытывает финансовые затруднения.

Это следует из результатов социологического опроса, проведенного в начале марта компанией Active Group совместно с аналитическим центром Experts Club, их представил сайт Ukraine OPEN for business.

По результатам исследования, выявлено отношение граждан к разным аспектам общественно-экономической жизни в Украине, среди которых инициатива возврата части стоимости товаров украинского производства, влияние власти на бизнес, уровень доверия к правоохранительным органам, финансовая стабильность граждан, а также прогнозы курса гривны.

Кешбэк за покупку украинских товаров

Значительная часть опрошенных (44%) слышала об инициативе возврата средств за покупку украинских товаров, при этом мнения разделились по поводу ее влияния на уровень жизни. Большинство респондентов считают, что для финансирования этой инициативы государство увеличит налоги.

Как отметил основатель исследовательской социологической компании Active Group Андрей Еременко, это вызывает опасения среди населения, поскольку большинство не готово к увеличению фискальной нагрузки.

Доверие к государственным институтам

Исследование также выявило глубокое недоверие к государственным институтам (на уровне 57% граждан) и правоохранительным органам (62%) в контексте отношений с бизнесом, в частности из-за отсутствия прозрачности и эффективности их работы.

Большинство опрошенных считают, что государство больше мешает, чем помогает бизнесу развиваться, и эта тенденция увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами.

Финансовое состояние

Значительная часть украинцев (до 60%) испытывает финансовые трудности, в частности, увеличение уровня долгов и отсутствие сбережений «на черный день».

Инфографика: open4business.com.ua

Инфографика: open4business.com.ua

Респонденты также выразили обеспокоенность по поводу будущего курса гривны, где большинство (55%) ожидает его падения.

Инфографика: open4business.com.ua

Согласно исследованию, большинство граждан не имеют банковских вкладов или существенно снизили их за последний год. Так, только у 5,1% украинцев увеличился размер депозитов, в то же время уменьшился — у 15,4% респондентов.

Инфографика: open4business.com.ua

В контексте коммунальных платежей подавляющее большинство (67%) участников опроса считают уровень тарифов завышенным, что еще больше подчеркивает общее недовольство финансовым состоянием и государственной политикой в ​​этой сфере.

Справка Finance.ua:

по итогам марта банковские вклады бизнеса и населения в гривне выросли на 1,7% (+27,7 млрд грн), с начала года (за первый квартал) — на 0,4% (+6,8 млрд грн). К концу первого квартала депозиты в гривне достигли 1 635 млрд грн;

в Украине с марта 2023 года по март 2024 года тарифы на коммунальные услуги выросли на 12,8%.



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