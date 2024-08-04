Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства — Finance.ua

Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства Сегодня 22:21 — Мир

Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства

Турция выделяет 30 млрд долларов на масштабную программу развития высокотехнологичного производства, в том числе электрокаров и микросхем.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями технологической отрасли в Стамбуле.

Читайте также Турция в I полугодии увеличила выручку от экспорта стали более чем на 10%

«Мы направим в общей сложности 30 миллиардов долларов в виде налоговых льгот и грантовой поддержки с целью инвестиций в высокие технологии», — сказал Эрдоган.

В частности, в автомобильном секторе Турция введет программу стимулов на 5 миллиардов долларов, что должно увеличить производственную мощность в отрасли не менее чем до 1 миллиона машин в год.

Еще одним приоритетным направлением президент назвал производство микросхем.

Читайте также Посол в Турции сообщил, когда заработает завод Baykar в Украине

«Стратегическое значение микрочипов растет, особенно учитывая развитие искусственного интеллекта… Мы запускаем пакет стимулов в размере 5 миллиардов долларов с целью промышленного производства микросхем», — сказал Эрдоган.

Кроме того, поддержку от государства получат технологические проекты в сфере зеленой энергетики.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.