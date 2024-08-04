Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства — Finance.ua

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Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства

Мир
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Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства
Турция инвестирует средства в развитие высокотехнологичного производства
Турция выделяет 30 млрд долларов на масштабную программу развития высокотехнологичного производства, в том числе электрокаров и микросхем.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями технологической отрасли в Стамбуле.
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«Мы направим в общей сложности 30 миллиардов долларов в виде налоговых льгот и грантовой поддержки с целью инвестиций в высокие технологии», — сказал Эрдоган.
В частности, в автомобильном секторе Турция введет программу стимулов на 5 миллиардов долларов, что должно увеличить производственную мощность в отрасли не менее чем до 1 миллиона машин в год.
Еще одним приоритетным направлением президент назвал производство микросхем.
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«Стратегическое значение микрочипов растет, особенно учитывая развитие искусственного интеллекта… Мы запускаем пакет стимулов в размере 5 миллиардов долларов с целью промышленного производства микросхем», — сказал Эрдоган.
Кроме того, поддержку от государства получат технологические проекты в сфере зеленой энергетики.
По материалам:
Укрінформ
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