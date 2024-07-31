Турция в I полугодии увеличила выручку от экспорта стали более чем на 10% — Finance.ua

Турция в I полугодии увеличила выручку от экспорта стали более чем на 10% Сегодня 21:25

Выручка Турции от экспорта стали в первом полугодии 2024 года выросла на 10,6% в годовом исчислении до 8 миллиардов долларов, сообщил глава Средиземноморского союза экспортеров черных и цветных металлов и неметаллических изделий (ADMIB) Фуат Тосяли (Fuat Tosyali), не указав тоннаж.

По его словам, более высокий спрос со стороны ЕС поддержал экспорт в первом полугодии, добавив, что мельницы начали получать плоды от инвестиций, направленных на соблюдение «Зеленого курса» ЕС.

«Мы ожидаем, что во втором полугодии объемы нашего экспорта превысят показатели первого полугодия», — сказал Тосяли.

Турецкие мельницы продемонстрировали двузначный рост экспорта в Италию, Румынию, Испанию, Грецию и Великобританию в первом полугодии, согласно данным ADMIB.

Турция, потерявшая позицию нетто-экспортера стали и впервые с 2015 года ставшая нетто-импортером стали в 2023 году, установила целевой показатель экспорта в 17 млн ​​тонн на 2024 год.

«Несмотря на глобальные вызовы, турецкие производители стали продолжают инвестировать, чтобы продвинуться еще на один шаг вперед в глобальной конкурентоспособности и обеспечить устойчивость», — сказал Тосяли.

В январе началось производство на электросталеплавильном заводе Tosyali Holding мощностью 4 млн тонн стали в год, тогда как некоторые другие крупные производители стали также недавно запустили новые сталелитейные мощности.

minprom По материалам:

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