Трудовые отношения в условиях военного положения — Finance.ua

Трудовые отношения в условиях военного положения

Сегодня 19:08 — Личные финансы

После начала полномасштабной войны, которую развязала россия против Украины, народные избранники приняли особый закон — «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Документ вступил в силу 24 марта. Собственно, он и регулирует взаимоотношения между работодателем и работником.

Подробнее о трудовых отношениях в условиях военного положения рассказала в первый день онлайн-конференции «Мои финансы во время войны», организованной порталами Finance.ua и Минфин, управляющий партнер АО «Краун», руководитель практики гражданского, семейного и трудового права Надежда Шуляк.

Эксперт обращает внимание, что действие данного закона распространяется на предприятия всех форм собственности. То есть, если вам говорят, что вы работаете на частной фирме, поэтому ваши отношения с работодателем не подпадают под нормы этого закона, не верьте.

Кроме того, во время военного положения действуют ограничения конституционных прав и свобод граждан. В частности, речь идет о статьях 43 44 Конституции Украины, гарантирующих право на труд и право на забастовку. Эти права особым образом регулирует недавно принятый закон.

«Новость этого закона — формы трудового договора определяются по согласию сторон. Но я бы не советовала играть в эту норму, потому что вижу в ней проблемы для работников. Сейчас работнику сложно доказать какие-либо права. Поэтому я советую настаивать на том, чтобы трудовой договор заключался в письменной форме», — говорит Надежда Шуляк.

Также принятый закон позволяет устанавливать испытательный срок для всех категорий лиц. Для понимания: во время мирного времени статья 26 КЗоТ определяла тех, по отношению к кому нельзя устанавливать испытание. В частности, это несовершеннолетние, молодые специалисты после профессиональных или высших учебных заведений, беременные и т.д.

Кроме того, работодатели с работниками могут заключать срочный трудовой договор, позволяющий предпринимателям быстро привлечь к работе необходимых специалистов, а определенным категориям людей, например эвакуированным — получить работу.

А еще в период действия военного положения работодатель имеет право перевести работника на другую работу, не оговоренную трудовым договором, без его согласия. Что характерно, в период действия военного положения нормы части третьей статьи 32 Кодекса законов о труде Украины и других законов Украины об уведомлении работника об изменении существенных условий труда не применяются.

Из-за ведения боевых действий в районах, где расположено предприятие, учреждение, организация и существование угрозы жизни и здоровью работника, он может расторгнуть трудовой договор по собственной инициативе в срок, указанный в его заявлении. Исключение: привлечение к общественно полезным работам, привлечение к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Работодатели же во время действия военного положения могут увольнять работников даже во время отпуска, в период временной нетрудоспособности (больничный). Правда, это запрещено делать в отношении тех, кто находится в отпуске по беременности и родам, а также тех, кто в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Еще один интересный момент — нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю. Пятидневную или шестидневную рабочую неделю работодатель устанавливает самостоятельно.

Также время начала и окончания работы определяет работодатель. В период действия военного времени не применяются нормы по сокращенному рабочему дню накануне праздников и праздничные и нерабочие дни.

Что касается зарплаты, то законодатель обязан выполнять требования по оплате труда и принимать для этого все возможные меры и сохранять оплату труда. Если работодатель не может выплатить заработную плату, то он освобождается от ответственности, в частности от штрафов Госохрантруда.

В то же время за работниками, которые проходят военную службу, сохраняется место работы, должность и выплачивается средний заработок в течение всего времени их службы.

«Если работодатель — частный предприниматель, или это государственное учреждение — без разницы, средний заработок должен сохраняться», — обращает внимание Надежда Шуляк.

Это касается:

● лиц, призванных на срочную военную службу;

● призванных на военную службу по призыву офицерского состава;

● призванных на военную службу по призыву во время мобилизации;

● призванных на военную службу из резервистов;

● принятых на военную службу в частности по контракту;

● находящихся на лечении в медицинских учреждениях, попавших в плен, признанных без вести пропавшими.

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