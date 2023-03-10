Требуются частные инвестиции. Боррель рассказал о видении будущего восстановления Украины — Finance.ua

Требуются частные инвестиции. Боррель рассказал о видении будущего восстановления Украины Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Требуются частные инвестиции. Боррель рассказал о видении будущего восстановления Украины

Европейский Союз и его партнеры помогут создать привлекательные условия для частных инвесторов, которые могут присоединиться к восстановлению Украины, в то же время россия должна заплатить за причиненные агрессией разрушения и вред.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Стокгольме на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров ЕС по вопросам развития.

«Восстановление Украины будет следующей огромной задачей. Чем дольше длится война, тем больше будет вред, причиненный ею, тем больше усилий потребует восстановление. Очевидно, что россия должна выплатить компенсацию за огромные разрушения и ущерб, причиненный Украине и ее народу. Она должна заплатить цену за восстановление Украины. Мы наращиваем усилия, чтобы найти путь к использованию замороженных и заблокированных российских активов в соответствии с международным законодательством», — заявил Боррель.

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Он отметил, что к встрече европейских чиновников дистанционно присоединился вице-премьер-министр Украины Александр Кубраков, который занимается вопросами восстановления разрушенной инфраструктуры. Он изложил приоритеты правительства в вопросе будущего возрождения Украины.

«Мы должны поддерживать Украину, чтобы она могла победить в этой войне. Очевидно, что мы должны подготовиться к восстановлению и отстройке, и эти вещи идут вместе с процессами реформ на пути к членству в Европейском Союзе. Эти процессы взаимно усиливают друг друга. Украина должна продолжать продвижение в борьбе с коррупцией и реформировании судебной системы», — подчеркнул высокий представитель ЕС.

По его словам, такие реформы повысят эффективность финансовых затрат в Украине, помогут создать предполагаемые и благоприятные экономические условия для привлечения частных инвесторов.

«Все это должно быть мобилизовано для того, чтобы частный сектор мог играть ключевую роль в восстановлении страны и развитии гражданского общества. Мы должны осуществлять финансирование таким образом, чтобы привлечь частные инвестиции как из Украины, так и Европы», — добавил Боррель.

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Он отметил, что также необходимо оказывать военную помощь Украине. Боррель подчеркнул, что кремль пытается уничтожить прежде всего энергетическую инфраструктуру, поэтому ЕС должен отправлять в Украину электрогенераторы, а также противовоздушные ракеты, чтобы россия не могла эти генераторы уничтожить.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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