На восстановление Украины нужно до €600 миллиардов — Finance.ua

На восстановление Украины нужно до €600 миллиардов Сегодня 11:02 — Казна и Политика

На восстановление Украины нужно до €600 миллиардов

Послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро.

Такое мнение высказала вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде в интервью австрийской газете Die Presse

«Раньше мы опубликовали цифру, рассчитанную совместно с Европейской комиссией и украинским правительством. Сколько нужно денег, чтобы отстроить Украину, а также привести ее к европейским стандартам, например в плане энергоэффективности? По состоянию на начало июня это было около 350 млрд евро», — заявила Бьерде.

Она добавила, что сейчас эта цифра значительно увеличилась: «Это точно рост до 500-600 млрд евро».

Читайте также Еврокомиссия изучает варианты конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины — Politico

По словам вице-президента ВБ, для восстановления Украины нужен большой план типа «плана Маршалла», и это должно быть «сочетание государственных и частных денег».

Комментируя последствия российских ракетных обстрелов для функционирования украинской промышленности, вице-президент заявила, что «украинцы проводят отличную работу, восстанавливая разрушенное». Но если так будет продолжаться, в скором времени Украина может столкнуться с нехваткой запчастей. «Поэтому мы работаем с другими партнерами над экстренной помощью, чтобы предоставить как оборудование, так и ликвидность для продолжения ремонтных работ», — констатировала она.

Бьерде сообщила, что до начала атак на гражданскую инфраструктуру во Всемирном банке прогнозировали падение ВВП Украины в этом году на 35%, однако теперь этот показатель может быть больше. «Наверное, это будет ближе к 40%. Без инфраструктуры нет экономики, а значит нет налоговых поступлений для Украинского государства. Это очень тревожная ситуация», — отметила вице-президент ВБ.

Она также обратила внимание на катастрофические гуманитарные последствия российской войны против Украины: «До конца 2022 года в Украине восемь миллионов человек будут жить за чертой бедности. Уровень бедности вырастет с двух до 25%».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.