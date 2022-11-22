Еврокомиссия изучает варианты конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины — Politico Сегодня 12:18 — Казна и Политика

Еврокомиссия изучает варианты конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины — Politico

Европейская комиссия изучает юридические варианты конфискации российского государственного и частного имущества в качестве оплаты за восстановление Украины.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документ, с которым ознакомились журналисты.

Согласно документу, целью будет «определение способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления активами как предварительные шаги для потенциальной конфискации».

Планируется конфисковать активы российского центрального банка почти на 300 млрд долларов, а также активы и доходы физических и юридических лиц, включенных в список санкций Евросоюза. Идея обсуждалась еще в мае. Кроме Украины, ее поддержали Польша, страны Балтии и Словакия.

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В октябре лидеры ЕС поручили Еврокомиссии изучить юридические варианты ареста российских активов, которые сейчас заморожены.

Проблема состоит в том, что в настоящее время нет законного механизма конфискации российских активов.

«Возможно, у ЕС имеется путь к законной конфискации замороженных активов в соответствии с международным правом, но это, вероятно, узкий, длинный и непроверенный путь», — сказал юрист Hughes Hubbard & Reed Ян Дунин-Васович. Но, как подчеркивает издание, это не мешает Еврокомиссии рассмотреть варианты.

Что касается частных активов, принадлежащих лицам или организациям, находящимся под санкциями, Брюссель готовит предложение о признании уклонения от санкций преступлением, что облегчило бы конфискацию — но только в случае осуждения по уголовному делу. И даже в таком случае Евросоюзу придется обжаловать каждое дело в суде, а разбирательство будет длиться годами.

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Причина в том, что многие из этих активов можно считать иностранными инвестициями, которые пользуются защитой от экспроприации без компенсации и правом на справедливое и равноправное обращение в соответствии с международными договорами, которые у россии имеются со многими странами ЕС.

Конфискационному органу необходимо установить четкую связь между собственником имущества и войной в Украине.

Что касается замороженных валютных резервов центрального банка, то, как говорится в документе, «обычно считается, что на них распространяется иммунитет».

«С точки зрения международного права, совершенно ясно, что без согласия россии вы не можете использовать активы российского центрального банка», — сказал Стефан Шилл, профессор международного и экономического права и управления в Университете Амстердама.

Активы государственных предприятий, принадлежащих россии, не подпадают под действие такой конвенции, но их конфискация может повлечь за собой проблемы, связанные с конфискацией частного имущества, кроме необходимости продемонстрировать достаточную связь с рф.

Евросоюз также обдумывает «налог на выход» на активы или доходы подсанкционных лиц, желающих вывести свою собственность из ЕС. Это может привести к собственным юридическим проблемам, поскольку будет нацелено на определенную группу лиц, что противоречит положениям международного права по недискриминации.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

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