Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф

Фондовый рынок
8
Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф
Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф
Власти Люксембурга заморозили 5,5 млрд евро российских физических и юридических лиц, что составляет около трети всех заблокированных на территории Евросоюза российских активов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, выступая в парламенте, сообщает АРА.
«Из общего объема активов российских физических и юридических лиц, замороженных в ЕС, около трети заблокированы в Люксембурге. 5,5 из 17 млрд евро российских активов были заморожены в Люксембурге в результате санкций ЕС после нападения на Украину», — говорится в сообщении.
Читайте также
Ассельборн также заявил, что если и дальше не будет изменений в поведении рф, то дальнейшие санкции против нее неизбежны. Он отметил важность того, чтобы ЕС не поставил под угрозу свое нынешнее единство. По словам министра, не может быть «никакого нейтралитета» по поводу войны россии против Украины.
В настоящее время Люксембург поставил в Украину вооружение и материально-технические средства на сумму более 72 млн евро, что соответствует 15% общего оборонного бюджета страны.
Напомним, еще в марте Люксембург предоставил Украине 250 млн евро финпомощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Корреспондент.net
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.