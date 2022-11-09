Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф — Finance.ua

Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф Сегодня 12:43 — Фондовый рынок

Люксембург заблокировал 5,5 млрд евро активов рф

Власти Люксембурга заморозили 5,5 млрд евро российских физических и юридических лиц, что составляет около трети всех заблокированных на территории Евросоюза российских активов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, выступая в парламенте, сообщает АРА.

«Из общего объема активов российских физических и юридических лиц, замороженных в ЕС, около трети заблокированы в Люксембурге. 5,5 из 17 млрд евро российских активов были заморожены в Люксембурге в результате санкций ЕС после нападения на Украину», — говорится в сообщении.

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Ассельборн также заявил, что если и дальше не будет изменений в поведении рф, то дальнейшие санкции против нее неизбежны. Он отметил важность того, чтобы ЕС не поставил под угрозу свое нынешнее единство. По словам министра, не может быть «никакого нейтралитета» по поводу войны россии против Украины.

В настоящее время Люксембург поставил в Украину вооружение и материально-технические средства на сумму более 72 млн евро, что соответствует 15% общего оборонного бюджета страны.

Напомним, еще в марте Люксембург предоставил Украине 250 млн евро финпомощи.

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