Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать — Finance.ua

Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать Сегодня 08:03 — Мир

Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать

В Польше находятся около 2 млн украинских граждан — беженцев и приехавших в страну до полномасштабного вторжения. Часть из них думают о возможности получения польского гражданства.

Какие условия для получения паспорта Польши, рассказывает портал ukrayina.pl

Сколько украинцев планируют получить гражданство за рубежом

Почти половина (45%) украинских беженцев хотели получить гражданство другой страны, свидетельствуют результаты нового опроса КМИС. Социологи опросили украинцев в Польше, Чехии и Германии.

Выяснилось, что 7% опрошенных, уехавших из Украины после полномасштабного вторжения, уже получили гражданство другой страны. А 12% респондентов подали документы на гражданство.

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Каждый год растет количество украинцев, обращающихся за польским гражданством. В 2022 году президент Польши Анджей Дуда предоставил польское гражданство 5200 гражданам Украины.

В 2024 году польский паспорт занимает 4 место по рейтингу Passport Index и дает возможность путешествовать без визы в 176 стран. Граждане Польши могут ездить без визы в США, им нужна только регистрация и получение согласия на поездку в электронной системе авторизации. Паспорт Польши также позволяет легально работать в других странах ЕС.

Какие есть пути получить польское гражданство

Получить гражданство Польши можно следующими способами:

по закону (по факту рождения);

предоставление польского гражданства от президента Польши;

признание как гражданина Польши;

восстановление польского паспорта для лиц, ранее являвшихся гражданами Польши.

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По рождению могут получить гражданство дети, когда один из родителей имеет польское гражданство, а второй родитель согласился признать ребенка гражданином Польши.

Какие условия для признания польским гражданином

Признание польским гражданином в административном порядке — самый распространенный способ получить польский паспорт. Для этого необходимо соответствовать одному из условий.

Легально проживать в Польше минимум 3 года без перерыва на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС или права постоянного жительства, иметь стабильный источник дохода в Польше и юридическое право на жилье.

Непрерывно находиться в Польше 2 года на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное жительство.

Состоять в браке с гражданином Польши 3 года или не иметь никакого гражданства.

Два года непрерывно и легально находиться в Польше на основании разрешения на постоянное жительство, которое человек получил в Польше как беженец.

Год постоянно и легально проживать в Польше и иметь разрешение на постоянное жительство, полученное в связи с польским происхождением или картой поляка.

Какие документы необходимо предоставить для получения гражданства

Для начала процедуры оформления гражданства Польши следует предоставить пакет документов:

заявление о признании гражданином Польши на польском языке на официальном формуляре;

цветная фотография (4,5 см x 3,5 см), сделанная не ранее, чем за 6 месяцев;

ксерокопии всех страниц документа, подтверждающего личность и гражданство (загранпаспорт, проездной документ или другой документ ЕС, удостоверяющий личность);

ксерокопия карты постоянного проживания или документа, подтверждающего право на постоянное жительство гражданина ЕС;

в случае наличия нескольких гражданств — ксерокопии других паспортов или актов натурализации;

ксерокопия разрешения на постоянное жительство в Польше или на жительство долгосрочного резидента ЕС;

оригинал актуальной выписки из свидетельства о рождении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;

оригинал актуального (до 3 месяцев), документа о семейном положении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;

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ксерокопия документа, подтверждающего гражданство одного из супругов иностранца;

ксерокопии выписок свидетельств о рождении детей с их зарубежными или польскими документами;

справка органа по регистрации населения о регистрации проживания и предоставлении номера PESEL;

ксерокопии документов, подтверждающих получение образования в Польше и за границей;

государственное подтверждение знания польского языка: свидетельство об окончании школы в Польше, свидетельство окончания школы за границей с преподаванием на польском языке или сертификат, выданный государственной комиссией;

биография;

выписка о датах выезда и въезда из Польши и местах пребывания за границей;

документы, подтверждающие профессиональные достижения (научная степень, академическое или профессиональное звание), политическую и социальную деятельность;

в случае наличия польского гражданства в прошлом — документы, подтверждающие польское гражданство, его утрату и даты приобретения иностранного гражданства;

подтверждение оплаты за выдачу решения о признании гражданином Польши.

Для признания гражданином Польши важное условие — знание польского языка на уровне В1. Информацию о том, как получить такой сертификат, можно найти на сайте certyfikatpolski.pl.

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