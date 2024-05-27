Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать — Finance.ua

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Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать

Мир
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Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать
Требования для получения гражданства Польши: что нужно знать
В Польше находятся около 2 млн украинских граждан — беженцев и приехавших в страну до полномасштабного вторжения. Часть из них думают о возможности получения польского гражданства.
Какие условия для получения паспорта Польши, рассказывает портал ukrayina.pl.

Сколько украинцев планируют получить гражданство за рубежом

Почти половина (45%) украинских беженцев хотели получить гражданство другой страны, свидетельствуют результаты нового опроса КМИС. Социологи опросили украинцев в Польше, Чехии и Германии.
Выяснилось, что 7% опрошенных, уехавших из Украины после полномасштабного вторжения, уже получили гражданство другой страны. А 12% респондентов подали документы на гражданство.

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Каждый год растет количество украинцев, обращающихся за польским гражданством. В 2022 году президент Польши Анджей Дуда предоставил польское гражданство 5200 гражданам Украины.
В 2024 году польский паспорт занимает 4 место по рейтингу Passport Index и дает возможность путешествовать без визы в 176 стран. Граждане Польши могут ездить без визы в США, им нужна только регистрация и получение согласия на поездку в электронной системе авторизации. Паспорт Польши также позволяет легально работать в других странах ЕС.

Какие есть пути получить польское гражданство

Получить гражданство Польши можно следующими способами:
  • по закону (по факту рождения);
  • предоставление польского гражданства от президента Польши;
  • признание как гражданина Польши;
  • восстановление польского паспорта для лиц, ранее являвшихся гражданами Польши.
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По рождению могут получить гражданство дети, когда один из родителей имеет польское гражданство, а второй родитель согласился признать ребенка гражданином Польши.

Какие условия для признания польским гражданином

Признание польским гражданином в административном порядке — самый распространенный способ получить польский паспорт. Для этого необходимо соответствовать одному из условий.
  • Легально проживать в Польше минимум 3 года без перерыва на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС или права постоянного жительства, иметь стабильный источник дохода в Польше и юридическое право на жилье.
  • Непрерывно находиться в Польше 2 года на основании разрешения на постоянное жительство, разрешения на жительство долгосрочного резидента ЕС или права на постоянное жительство.
  • Состоять в браке с гражданином Польши 3 года или не иметь никакого гражданства.
  • Два года непрерывно и легально находиться в Польше на основании разрешения на постоянное жительство, которое человек получил в Польше как беженец.
  • Год постоянно и легально проживать в Польше и иметь разрешение на постоянное жительство, полученное в связи с польским происхождением или картой поляка.

Какие документы необходимо предоставить для получения гражданства

Для начала процедуры оформления гражданства Польши следует предоставить пакет документов:
  • заявление о признании гражданином Польши на польском языке на официальном формуляре;
  • цветная фотография (4,5 см x 3,5 см), сделанная не ранее, чем за 6 месяцев;
  • ксерокопии всех страниц документа, подтверждающего личность и гражданство (загранпаспорт, проездной документ или другой документ ЕС, удостоверяющий личность);
  • ксерокопия карты постоянного проживания или документа, подтверждающего право на постоянное жительство гражданина ЕС;
  • в случае наличия нескольких гражданств — ксерокопии других паспортов или актов натурализации;
  • ксерокопия разрешения на постоянное жительство в Польше или на жительство долгосрочного резидента ЕС;
  • оригинал актуальной выписки из свидетельства о рождении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;
  • оригинал актуального (до 3 месяцев), документа о семейном положении, выданного польским отделом актов гражданского состояния;
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  • ксерокопия документа, подтверждающего гражданство одного из супругов иностранца;
  • ксерокопии выписок свидетельств о рождении детей с их зарубежными или польскими документами;
  • справка органа по регистрации населения о регистрации проживания и предоставлении номера PESEL;
  • ксерокопии документов, подтверждающих получение образования в Польше и за границей;
  • государственное подтверждение знания польского языка: свидетельство об окончании школы в Польше, свидетельство окончания школы за границей с преподаванием на польском языке или сертификат, выданный государственной комиссией;
  • биография;
  • выписка о датах выезда и въезда из Польши и местах пребывания за границей;
  • документы, подтверждающие профессиональные достижения (научная степень, академическое или профессиональное звание), политическую и социальную деятельность;
  • в случае наличия польского гражданства в прошлом — документы, подтверждающие польское гражданство, его утрату и даты приобретения иностранного гражданства;
  • подтверждение оплаты за выдачу решения о признании гражданином Польши.
Для признания гражданином Польши важное условие — знание польского языка на уровне В1. Информацию о том, как получить такой сертификат, можно найти на сайте certyfikatpolski.pl.
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По материалам:
РБК-Україна
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