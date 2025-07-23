Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией — Finance.ua

Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией Сегодня 12:50 — Мир

Трамп объявил о крупнейшем торговом соглашении с Японией

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США достигли «масштабного» торгового соглашения с Японией, предусматривающего 15% взаимный тариф.

Об этом пишет Bloomberg

Что предусматривает соглашение

Согласно договоренностям, таможенная пошлина на японские автомобили и запчасти составит 15% — на уровне, который применяется к другим товарам из Японии. Это значительно ниже, чем запланированная ранее 25% пошлина, которая могла вступить в силу уже на следующей неделе.

Кроме того, Япония согласилась принимать американские автомобили и грузовики, изготовленные в соответствии со стандартами безопасности США, без дополнительных технических требований. Это открывает дополнительные возможности для американских автопроизводителей на японском рынке.

Окончательные параметры соглашения пока не оформлены в виде юридической прокламации. Точный график инвестирования не определен, а также непонятно, сможет ли Трамп реализовать это обязательство полностью в рамках своего текущего президентского срока.

Реакция рынка

Новость положительно повлияла на котировки акций японских автоконцернов. В частности, акции Toyota Motor Corp. подорожали на 16% на Токийской фондовой бирже, тогда как индекс Topix в начале дня вырос всего на 3%.

Читайте также У Toyota рекордные продажи третий месяц подряд

Параллельно на рынке валют иена сначала укрепилась к доллару, но впоследствии ослабла после сообщений о возможной отставке премьер-министра Шигеру Ишибы, которая связывается с неудачными результатами его партии на недавних выборах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.