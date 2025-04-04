Трамп хочет «феноменальное» предложение от других стран в обмен на тарифные уступки — Finance.ua
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Трамп хочет «феноменальное» предложение от других стран в обмен на тарифные уступки

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Трамп хочет «феноменальное» предложение от других стран в обмен на тарифные уступки
Трамп хочет «феноменальное» предложение от других стран в обмен на тарифные уступки
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть возможность уменьшения тарифа на импорт. Для этого другие страны должны предложить нечто «феноменальное».
Об этом заявил Трамп на борту самолета Air Force One.
Трамп во время общения защищал повышение пошлин на импорт, несмотря на обвал финансового рынка, заявив, что такая реакция была ожидаемой.
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Президент США также отметил, что Белый дом открыт к переговорам о снижении тарифов для других стран, несмотря на настаивание некоторых высокопоставленных чиновников.
«Если кто-то скажет, что собирается дать нам что-то феноменальное… Тарифы дают нам большую силу для переговоров», — сказал Трамп.

Торговая война Трампа

  • Президент США Дональд Трамп ввел масштабные пошлины на импортные товары. Это исторический шаг, всколыхнувший мир. СМИ предположили, что действия Трампа могут стать «третьим экономическим землетрясением» за последние 17 лет. Как пишет Bloomberg, самые богатые люди планеты уже потеряли 208 млрд долларов из-за новых тарифов США.
  • Тарифная программа Трампа затронула также и Украину, была введена базовая пошлина 10%. В Минэкономики Украины подчеркнули, что такой шаг — это сложно, но не критично.
  • Другие страны, включая ЕС и Китай, угрожают США контрмерами для защиты собственных интересов.
По материалам:
РБК-Україна
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