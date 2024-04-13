ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте — Finance.ua

ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте
В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
По опубликованным данным, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.
Далее следуют:
- дизельные — 25%;
- электромобили — 16%;
- авто с ГБО — 6%;
- гибриды — 5%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.
Топ-10 самых популярных моделей марта:
- Volkswagen Golf — 1146 ед.;
- Renault Megane — 969 авто;
- Skoda Octavia — 763 ед;
- Volkswagen Passat — 653 ед.;
- Nissan Leaf — 546 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 544 ед.;
- Nissan Rogue — 523 ед.;
- Audi Q5 — 477 ед;
- Tesla Model 3 — 456 ед.;
- Audi A4 — 401.
В «Укравтопроме» добавляют, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, на украинском рынке в марте было реализовано около 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
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