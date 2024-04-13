ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте — Finance.ua

ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте Сегодня 19:01 — Технологии&Авто

ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте, oneclick.ua

В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.

Об этом сообщает Укравтопром.

По опубликованным данным, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

Далее следуют:

дизельные — 25%;

электромобили — 16%;

авто с ГБО — 6%;

гибриды — 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.

Топ-10 самых популярных моделей марта:

Volkswagen Golf — 1146 ед.;

Renault Megane — 969 авто;

Skoda Octavia — 763 ед;

Volkswagen Passat — 653 ед.;

Nissan Leaf — 546 ед.;

Volkswagen Tiguan — 544 ед.;

Nissan Rogue — 523 ед.;

Audi Q5 — 477 ед;

Tesla Model 3 — 456 ед.;

Audi A4 — 401.

В «Укравтопроме» добавляют, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, на украинском рынке в марте было реализовано около 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

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Укравтопром По материалам:

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