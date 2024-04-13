ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте

Технологии&Авто
106
ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте
ТОП-10 привезенных из-за границы автомобилей, которые покупали украинцы в марте, oneclick.ua
В марте украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковушек, которые ввезли из-за рубежа. Это почти в полтора раза больше, чем в том же месяце прошлого года.
Об этом сообщает Укравтопром.
Читайте также
По опубликованным данным, наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.
Далее следуют:
  • дизельные — 25%;
  • электромобили — 16%;
  • авто с ГБО — 6%;
  • гибриды — 5%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в марте на украинские номера, составляет 9,4 года.

Топ-10 самых популярных моделей марта:

  • Volkswagen Golf — 1146 ед.;
  • Renault Megane — 969 авто;
  • Skoda Octavia — 763 ед;
  • Volkswagen Passat — 653 ед.;
  • Nissan Leaf — 546 ед.;
  • Volkswagen Tiguan — 544 ед.;
  • Nissan Rogue — 523 ед.;
  • Audi Q5 — 477 ед;
  • Tesla Model 3 — 456 ед.;
  • Audi A4 — 401.
Читайте также
В «Укравтопроме» добавляют, что с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Напомним, на украинском рынке в марте было реализовано около 6,7 тыс. новых легковых автомобилей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.
Кстати, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО (автогражданку) за 15 минут на нашем портале:

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

По материалам:
Укравтопром
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.