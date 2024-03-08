ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте

Фондовый рынок
26
ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте
ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте
Японская Toyota Corolla 25-й год стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире.
Об этом свидетельствуют данные портала Focus2move.
Так, по итогам 2023 года продажи Toyota Corolla составили 1,1 млн единиц, что на 0,1% больше по сравнению с 2022 годом.
Второе место
Honda Civic, занявший второе место. В прошлом году в мире было продано всего 468 573 экземпляра Honda Civic, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Третье место
Замкнула тройку лидеров Hyundai Elantra, продажи которого в прошлом году выросли на 8,3% до 323 973 единиц.
Четвертую строчку занял Volkswagen Golf, который в прошлом году разошелся тиражом 289 722 экземпляра, что на 3,8% меньше по сравнению с 2022 годом.
Замыкает топ-5 Volkswagen Sagitar с 285 050 авто (+26,4%).
Toyota Corolla доступна в версии с 1,6-литровым бензомотором мощностью 132 л.с. и 140-сильном гибридном исполнении. Бензиновый двигатель сочетается с 6-ступенчатой ​​МКПП или вариатором, в то время как гибрид — с вариатором с электронным управлением.
Цены стартуют от 944 015 грн.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.