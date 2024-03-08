ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте — Finance.ua

ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте Сегодня 23:42 — Фондовый рынок

ТОП-5 авто, которые остаются бестселлерами в своем сегменте

Японская Toyota Corolla 25-й год стала самым продаваемым компактным автомобилем в мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Focus2move.

Так, по итогам 2023 года продажи Toyota Corolla составили 1,1 млн единиц, что на 0,1% больше по сравнению с 2022 годом.

Второе место

Honda Civic, занявший второе место. В прошлом году в мире было продано всего 468 573 экземпляра Honda Civic, что на 13,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Третье место

Замкнула тройку лидеров Hyundai Elantra, продажи которого в прошлом году выросли на 8,3% до 323 973 единиц.

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf, который в прошлом году разошелся тиражом 289 722 экземпляра, что на 3,8% меньше по сравнению с 2022 годом.

Замыкает топ-5 Volkswagen Sagitar с 285 050 авто (+26,4%).

Toyota Corolla доступна в версии с 1,6-литровым бензомотором мощностью 132 л.с. и 140-сильном гибридном исполнении. Бензиновый двигатель сочетается с 6-ступенчатой ​​МКПП или вариатором, в то время как гибрид — с вариатором с электронным управлением.

Цены стартуют от 944 015 грн.

MMR По материалам:

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