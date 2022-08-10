Tiffany распродала 250 NFT-кулонов в виде CryptoPunks за 20 минут — Finance.ua
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Tiffany распродала 250 NFT-кулонов в виде CryptoPunks за 20 минут

Финтех и Карты
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Ювелирная компания Tiffany&Co. продала все 250 пропусков NFTiff, которые владельцы токенов CryptoPunks могут обменять на кулоны из драгметаллов, повторяющих их персонажей NFT-коллекции.
Продажа началась 5 августа и была закрыта через 20 минут после старта. Каждый NFT был продан за 30 ETH (около $53 000), что принесло компании доход в размере 13,2 млн долларов.
Tiffany распродала 250 NFT-кулонов в виде CryptoPunks за 20 минут
Владельцы NFTiffs должны обменять свои токены до 12 августа, сообщается на сайте Tiffany. Что касается кулонов, то покупатели получат их визуализацию до октября 2022 года, а готовые ювелирные изделия — в начале 2023 года.
Дизайнеры Tiffany превратят каждый токен в уникальный кулон, в качестве материалов будут использованы 18-каратное розовое и желтое золото. В общей сложности в коллекции CryptoPunks встречается 87 различных атрибутов и 159 цветов, которые также будут учтены при изготовлении украшений. В каждом изделии будет использовано не менее 30 драгоценных камней и/или бриллиантов для создания индивидуального дизайна.
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CryptoPunks — это одна из первых коллекций NFT на блокчейне Ethereum. Она запущена в июне 2017 г. студией Larva Labs и куплена Yuga Labs в 2022 году. Коллекция состоит из 10 000 NFT в виде пиксельных изображений людей 24×24. На 8 августа минимальная цена за один токен составила 13 ETH (~$23 049).
1 августа после объявления Tiffany о предстоящем выпуске NFTiff суточный объем торгов токенами CryptoPunks вырос на 1847%. За сутки было продано токенов на 1226,68 ETH (~1,94 млн долларов).
По материалам:
cryptomisto
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