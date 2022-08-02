Tiffany & Co. запускают сервис NFTiff – будут превращать NFT-изображения в реальные кулоны — Finance.ua

Tiffany & Co. запускают сервис NFTiff – будут превращать NFT-изображения в реальные кулоны Сегодня 05:10 — Финтех и Карты

Tiffany & Co. запускают сервис NFTiff – будут превращать NFT-изображения в реальные кулоны, onlyway.news

Tiffany & Co. решили интегрироваться в криптомир: ювелирный бренд запускает сервис NFTiff, с помощью которого можно будет превратить свое NFT-изображение в реальный кулон, украшенный драгоценными камнями. Пока эта услуга доступна только для владельцев NFT из коллекции CryptoPunk, но не всем, а только 250-ти, успевшим его приобрести, при этом на каждого предусмотрено не более трех украшений.

Каждая подвеска будет изготавливаться ​​из 18-каратного розового или желтого золота и инкрустирована не менее 30 драгоценными камнями и бриллиантами. Крепиться она будет к цепочке с прямоугольными звеньями, напоминающими пиксели.

Инициативу возглавил исполнительный вице-президент Tiffany по продуктам и коммуникациям Александр Арно, который и сам является владельцем CryptoPunk. Впервые подобный кулон был создан в апреле, на основе его собственного NFT CryptoPunk № 3167 — фото изделия вызвало большой всплеск интереса в сети. Так родилась идея запустить целый сервис.

Сам Арно считает NFT важным культурным явлением и течением в искусстве, весомым для молодого поколения, за чье внимание на рынке сейчас борется каждый бренд. «Я в восторге от тех, кто коллекционирует NFT — у этих людей не обязательно много общего, но они разделяют одинаковый интерес к одному виду искусства», — комментирует Арно свою заинтересованность в новой аудитории на страницах WWD

CryptoPunk, по его словам — «старейшины» мира NFT. Коллекция ограничена 10 000 одноразовых аватаров, которые покупаются и продаются на открытом рынке криптовалют. Обладание одним из них означает почетный статус среди определенной, весьма богатой группы людей, как правило — молодых и разбогатевших благодаря криптосфере. Среди них немало друзей и знакомых самого Арно.

Tiffany & Co. одними из первых ювелирных брендов в своей категории начали протаптывать эту дорожку, предложив держателям NFT ювелирные услуги на заказ, тем самым привнеся в криптомир традиционные атрибуты мира роскоши — жажду обладания, редкость, ощущение исключительности. «Что интересно, так это то, что вы можете обладать NFT, но не получить от этого никакой эмоции. В Tiffany мы даем возможность превратить его в украшение, созданное вручную с высочайшим мастерством», — уверяет Арно.

Начиная с этого месяца, владельцы CryptoPunk могут получить доступ к веб-сайту NFTiff и приобрести пропуск, который будет храниться в технологии блокчейн. Вход дается для покупки с помощью криптовалюты Ethereum и стоят 30 Ethereum, которые в настоящее время торгуются на уровне около 50 000 долларов США. Tiffany выдает только 250 пропусков NFTiff, и, поскольку некоторые держатели CryptoPunk владеют более чем одним, будет разрешено максимум три пропуска на человека, которые можно обменять на реальный кулон. Ожидается, что владельцы NFTiff получат цифровой NFT-рендеринг подвесок в декабре, а поставка физических изделий запланирована на начало 2023 года.

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