Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн — Finance.ua

Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн Сегодня 18:32 — Технологии&Авто

Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн

Несмотря на то, что рынок NFT потерял значительный объем торгов в период этой криптозимы, интерес к ведущим NFT-коллекциям не исчез. NFT под номером #4464 из популярной коллекции CryptoPunks была продана 2 дня назад за 2500 Ethereum (2,6 миллиона долларов).

По данным платформы OpenSea, покупателем стал NFT-кит под псевдонимом zoomc, чья коллекция теперь включает 24 NFT из коллекции CryptoPunk и 113 из Meebits.

Эта продажа NFT из популярной коллекции является самым высоким объемом продаж NFT за последний месяц.

По данным CoinMarketCap , на рынке NFT CrpyoPunks занимает первое место по объему торгов с ежедневным объемом 4 293,89 Ethereum.

Базовая цена проекта CryptoPunk выросла более чем на 65% за последние 30 дней. Средняя базовая цена популярного NFT-проекта Krypton — Bored Ape Yacht Club (BAYC) — выросла на 21%, а базовая цена побочного проекта BAYC — Mutant Ape Yacht Club — выросла на 25%.

cryptomisto По материалам:

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