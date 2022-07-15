Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн

Технологии&Авто
18
Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн
Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн
Несмотря на то, что рынок NFT потерял значительный объем торгов в период этой криптозимы, интерес к ведущим NFT-коллекциям не исчез. NFT под номером #4464 из популярной коллекции CryptoPunks была продана 2 дня назад за 2500 Ethereum (2,6 миллиона долларов).
По данным платформы OpenSea, покупателем стал NFT-кит под псевдонимом zoomc, чья коллекция теперь включает 24 NFT из коллекции CryptoPunk и 113 из Meebits.
Эта продажа NFT из популярной коллекции является самым высоким объемом продаж NFT за последний месяц.

Как заработать на NFT

По данным CoinMarketCap, на рынке NFT CrpyoPunks занимает первое место по объему торгов с ежедневным объемом 4 293,89 Ethereum.
Базовая цена проекта CryptoPunk выросла более чем на 65% за последние 30 дней. Средняя базовая цена популярного NFT-проекта Krypton — Bored Ape Yacht Club (BAYC) — выросла на 21%, а базовая цена побочного проекта BAYC — Mutant Ape Yacht Club — выросла на 25%.
По материалам:
cryptomisto
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.