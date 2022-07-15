Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн — Finance.ua

Крупные сделки на NFT-рынке не прекращаются: NFT из коллекции CryptoPunks продали за $2,6 млн
Несмотря на то, что рынок NFT потерял значительный объем торгов в период этой криптозимы, интерес к ведущим NFT-коллекциям не исчез. NFT под номером #4464 из популярной коллекции CryptoPunks была продана 2 дня назад за 2500 Ethereum (2,6 миллиона долларов).
По данным платформы OpenSea, покупателем стал NFT-кит под псевдонимом zoomc, чья коллекция теперь включает 24 NFT из коллекции CryptoPunk и 113 из Meebits.
Эта продажа NFT из популярной коллекции является самым высоким объемом продаж NFT за последний месяц.
Как заработать на NFT
По данным CoinMarketCap, на рынке NFT CrpyoPunks занимает первое место по объему торгов с ежедневным объемом 4 293,89 Ethereum.
Базовая цена проекта CryptoPunk выросла более чем на 65% за последние 30 дней. Средняя базовая цена популярного NFT-проекта Krypton — Bored Ape Yacht Club (BAYC) — выросла на 21%, а базовая цена побочного проекта BAYC — Mutant Ape Yacht Club — выросла на 25%.
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