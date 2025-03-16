Tesla усиливает меры безопасности для детей в автомобилях — Finance.ua

Tesla усиливает меры безопасности для детей в автомобилях 16.03.2025, 00:02 — Технологии&Авто

Tesla усиливает меры безопасности для детей в автомобилях

Компания Tesla вводит важную функцию безопасности для детей в своих автомобилях.

Об этом сообщает not a tesla app.

Какие обновления появятся

Обновленная модель Tesla Model Y уже получила функцию обнаружения присутствия ребенка, основанную на использовании бортового радара.

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Эта технология позволяет автомобилю определять, есть ли ребенок в салоне, даже если транспортное средство закрыто.

В случае обнаружения ребенка, система может отправить уведомление владельцу через мобильное приложение, включить систему кондиционирования воздуха или даже связаться со службами экстренной помощи, указав местонахождение автомобиля.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, ежегодно в стране от теплового удара погибают не менее 37 детей, оставленных в транспортных средствах.

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Tesla планирует внедрить эту функцию в модели Model 3, Cybertruck и другие.

Кроме того, бортовой радар поможет классифицировать пассажиров по размеру, что позволит оптимизировать работу подушек безопасности во время аварий. Это нововведение направлено на повышение уровня безопасности и предотвращение трагедий.

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