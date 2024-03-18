Тайвань создаст собственную сеть спутникового интернета, чтобы отказаться от Starlink Илона Маска — Finance.ua

Тайвань создаст собственную сеть спутникового интернета, чтобы отказаться от Starlink Илона Маска Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Тайвань создаст собственную сеть спутникового интернета, чтобы отказаться от Starlink Илона Маска

Для обеспечения национальной безопасности и коммуникационной устойчивости Тайвань планирует создать собственную спутниковую интернет-сеть, чтобы не зависеть от сервиса Starlink одиозного Илона Маска,

Об этом пишет Mezha со ссылкой на The New York Times.

Эта инициатива отражает настоятельную потребность Тайваня в надежной резервной интернет-системе, учитывая геополитическую напряженность в отношениях с Китаем и уязвимость существующей инфраструктуры.

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Starlink, проект компании SpaceX Илона Маска, получил мировое признание благодаря обеспечению жизненно важной интернет-связи во время критических ситуаций, таких как землетрясение в Тонге и нападение россии на Украину. Однако обеспокоенность потенциальными рисками зависимости от сервиса, который находится под односторонним контролем Илона Маска, побуждает Тайвань к созданию собственной спутниковой сети.

Тайвань, расположенный всего в 128 км от Китая, часто подвергается киберугрозам и военным провокациям. Неотложная потребность в самодостаточной системе связи была подчеркнута перебоями с интернетом, которые произошли в Украине из-за военных действий, и это сделало потребность в автономной спутниковой сети понятной для тайваньских чиновников.

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Это амбициозное начинание, направленное на создание созвездия спутников, независимого от нынешнего лидера рынка, компании SpaceX, активно сотрудничающей с Китаем через деятельность производителя электромобилей Tesla Илона Маска в Шанхае. План Тайваня предусматривает значительные инвестиции: правительство выделило $1,3 миллиарда на космическую программу, с целью запустить свой первый спутник связи к 2026 году.

Остров также ищет промежуточные решения, заключая соглашения с имеющимися спутниковыми операторами, чтобы гарантировать связь до тех пор, пока сеть не начнет функционировать. Это партнерства с такими компаниями как SES и Eutelsat OneWeb обеспечат дополнительные гарантии интернет-устойчивости Тайваня.

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Инициатива Тайваня заключается не только в обеспечении безопасности каналов связи — это также позволит укрепить свою позицию как технологического центра, основываясь на своей репутации ведущего производителя полупроводников. Спутниковый проект рассматривается как путь к утверждению Тайваня как важного игрока в космической отрасли, используя его сильные стороны в технологиях и производстве.

Однако планы Тайваня сталкиваются с существенными препятствиями, в частности с высокими затратами, связанными с запуском спутников, где традиционно доминируют несколько глобальных игроков, включая SpaceX.

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