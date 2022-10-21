Тариф на газ может возрасти: Гетманцев рассказал, когда его будут пересматривать — Finance.ua
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Тариф на газ может возрасти: Гетманцев рассказал, когда его будут пересматривать

Личные финансы
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Тариф на газ может возрасти: Гетманцев рассказал, когда его будут пересматривать
Тариф на газ может возрасти: Гетманцев рассказал, когда его будут пересматривать
Тариф на газ для бытовых потребителей может быть пересмотрен в апреле. По словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий.
Об этом он рассказал во время бизнес-форума «Диалог гражданского общества, бизнеса и власти: вызовы военного времени», передает 24 канал.
«ПСО (механизм возложения специальных обязанностей. — Ред) — это принципиальная позиция президента, принципиальная позиция правительства, что мы выполним те обещания, которые брали перед людьми — до конца отопительного сезона не будем менять тарифы. Поэтому до апреля месяца тарифы не будут изменены. После апреля есть основания говорить о том, что его нужно менять» — заявил нардеп.
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Он также добавил, что, по его мнению, это нужно было сделать гораздо раньше, ведь фиксированный тариф на газ для бытовых потребителей на уровне 7,99 гривны за кубометр газа — «это неоправданно дешево». Вместе с тем Гетманцев отмечает, что обещание правительства и президента будет выполнено.
Таблица: 24&nbsp;канал
Таблица: 24 канал

Справка Finance.ua:

  • украинцы массово жалуются на облгазы, потому те что игнорируют актуальные показания. Бывают случаи, когда украинцы ежемесячно добросовестно и вовремя передают показания газового счетчика, но в платежках — нули или, наоборот, приписки;
  • в «Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» рассказали, в каком случае потребители могут получить скидку при уплате за газ;
  • В Украине за год стоимость голубого топлива выросла на 16%. В этом году тариф на газ не будет повышаться (как и до середины 2023-го), однако по сравнению с прошлым отопительным сезоном суммы в платежках увеличатся.
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По материалам:
Телеканал 24
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