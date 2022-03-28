Свириденко назвала сумму потерь Украины от российского вторжения — Finance.ua

«Есть, по меньшей мере, два способа их подсчета. Первый — это оценка потерь от непосредственных разрушений, второй — расчет потерь от общего влияния боевых действий, то есть всех последствий, включая ухудшение экономической ситуации в государстве, рост безработицы, блокирование торговли, снижение потребительского спроса и т.д.», — объяснила Свириденко.
На сегодняшний день структура разрушений следующая:
119 млрд долларов — потери инфраструктуры (разрушены и повреждены почти 8 тыс. км дорог, десятки железнодорожных станций, аэропорты);
112 млрд долларов — потери ВВП в 2022 году;
90,5 млрд долларов — потери гражданского населения (10 млн. кв. м жилья, 200 тыс. автомобилей, продовольственное обеспечение 5 млн человек);
80 млрд долларов — потери предприятий и организаций;
54 млрд долларов — потери прямых инвестиций в украинскую экономику;
48 млрд долларов — потери государственного бюджета.
Министр отметила, что цифры каждый день меняются и растут. Поэтому Украина потребует взыскания с агрессора компенсационных выплат — как по судебным решениям, так и за счет передачи нашему государству замороженных активов россии.