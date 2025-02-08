Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID — Finance.ua

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Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID

Мир
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Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID
Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID
Суд в США временно приостановил исполнение указа Администрации президента Дональда Трампа о том, чтобы отправить в отпуска 2 200 работников Агентства США по международному развитию (USAID).
Об этом пишет BBC.
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Решение было принято за несколько часов до того, как приказ Трампа должен был вступить в силу. Теперь судебный запрет будет действовать на протяжении недели — до 14 февраля.
К тому времени больше никого из работников USAID не могут отправить в отпуск.
Два профсоюза подали иск в суд, убеждая, что решение Трампа нарушает Конституцию США и что работники USAID терпят ущерб. Суд с этим согласился.
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Кроме того, решение возобновляет на работе 500 сотрудников, которых уже отправили в административный отпуск.
Напомним, ранее на сайте Агентства США по международному развитию (USAID) сообщалось, что весь наемный персонал после 7 февраля уйдет в административный отпуск по всему миру, за исключением персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.
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По материалам:
theБабель
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