Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID — Finance.ua

Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID Сегодня 14:25 — Мир

Суд в США заблокировал указ Трампа об отправке в отпуск работников USAID

Суд в США временно приостановил исполнение указа Администрации президента Дональда Трампа о том, чтобы отправить в отпуска 2 200 работников Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом пишет BBC.

Решение было принято за несколько часов до того, как приказ Трампа должен был вступить в силу. Теперь судебный запрет будет действовать на протяжении недели — до 14 февраля.

К тому времени больше никого из работников USAID не могут отправить в отпуск.

Два профсоюза подали иск в суд, убеждая, что решение Трампа нарушает Конституцию США и что работники USAID терпят ущерб. Суд с этим согласился.

Читайте также Финансирование USAID: у Трампа сделали заявление о будущем иностранной помощи

Кроме того, решение возобновляет на работе 500 сотрудников, которых уже отправили в административный отпуск.

Напомним, ранее на сайте Агентства США по международному развитию (USAID) сообщалось , что весь наемный персонал после 7 февраля уйдет в административный отпуск по всему миру, за исключением персонала, ответственного за выполнение критически важных функций, основного руководства и специально определенных программ.

Finance.ua стремится быть полезным, поэтому мы запустили опрос, чтобы лучше понимать ваши интересы, цели и предпочтения в контенте.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.