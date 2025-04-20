Страны с наибольшим количеством трудоустроенных украинцев — Finance.ua

Страны с наибольшим количеством трудоустроенных украинцев
Лидерами по количеству трудоустроенных украинцев являются две европейские страны — Польша и Германия.
Об этом рассказала старшая научная сотрудница института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко в эфире «Киев24».
Что влияет на трудоустройство украинцев
Она отметила, что точных данных нет, но следует учитывать, что в этих странах находится больше всего украинцев, имеющих статус временной защиты.
Специалист рассказала, что больше всего работающих украинцев — в Польше.
Там менее строгие требования к знанию языков, более понятен сам язык, при этом не столь большие социальные выплаты.
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Также в этой стране больше возможностей украинцам устроиться на работу без особых дополнительных требований, ведь «польский рынок труда уже привык к украинской рабочей силе», отмечает демограф.
По сравнению с Польшей, в Германии меньший процент трудоустроенных украинцев, отмечает Ткаченко, в частности, из-за более жестких требований к знанию языка.
В то же время Германия рассматривала возможность разрешить украинцам работать по специальности без знания языка, однако эта инициатива пока не имеет четкой реализации.
Напомним, статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 28 февраля имели более 4,3 миллиона человек, покинувших Украину в результате полномасштабного вторжения россии.
Наибольшее количество лиц с временной защитой продолжают принимать:
- Германия — 1 177 800 человек (27,3% от всего количества в ЕС)
- Польша — 994 790 человек (23,1%)
- Чехия — 397 750 человек (9,2%)
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