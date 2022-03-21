Страны Балтии планируют запретить кораблям россии заходить в свои порты — Finance.ua

Страны Балтии планируют запретить кораблям россии заходить в свои порты

Сегодня 15:12 — Мир

Страны Балтии планируют запретить кораблям россии заходить в свои порты

Латвия и две других страны Балтии планируют запретить вход российских кораблей в свои порты. Соответствующее решение готовит правительство Латвии.

Об этом заявил министр Латвии Талис Линкайтс в эфире TV3.

По его словам, несмотря на санкции против российских и белорусских компаний, перемещение грузов происходит, а потому на работу портов это существенно не влияет.

Министр предположил, что наиболее пессимистические сценарии предполагают, что падение грузов в Вентспилском порту может составить около двух третьих, в Риге — около 45%, а в Лиепае — от 20 до 30%.

Минтранс призвал портовые администрации не пускать в порты судна под российским флагом, но порты к таким призывам не прислушиваются, подчеркнул политик.

«Корабли под российским флагом все еще заходят в латвийские порты, что, на мой взгляд, неприемлемо, поэтому мы готовим соответствующие решения в правительстве», — подчеркнул Линкайт.

«Мы надеялись, что будет общее решение Европейского Союза. Мы видим, что есть страны, которые решительно против этого, поэтому, очевидно, решение будет региональным», — добавил он.

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