ЕС рассмотрит введение нефтяного эмбарго против России — Reuters

Сегодня 11:14 — Энергетика

ЕС рассмотрит введение нефтяного эмбарго против России — Reuters

Евросоюз рассмотрит возможность введения нефтяного эмбарго в отношении России из-за развернутой войны россии против Украины.

Об этом сообщает Reuters

Агентство обращает внимание, что на этой неделе Байден посетит Брюссель для обсуждения с представителями ЕС ужесточения санкций против страны-агрессора.

«Мы работаем над пятым раундом санкций, предусматривается множество новых имен», — сказал высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности, поскольку обсуждение новых санкций продолжается пока непублично.

Предыдущие четыре раунда санкций против России не изменили курс кремля на прекращение боевых действий против Украины, что заставляет Запад идти на еще более мощные шаги против россиян.

В Белом доме ранее уже анонсировали новый пакет ограничений и заявили, что санкционный пакет будет только пополняться, если москва не откажется от своих захватнических целей.

Ранее от российской нефти отказались США и Великобритания, однако в ЕС на этот шаг идти не решались. Еврокомиссия же разработала план отказа от нефти, угля и газа из россии до 2030 года.

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