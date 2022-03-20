Избавиться от зависимости от россии: Германия будет покупать газ в Катаре — Finance.ua
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Избавиться от зависимости от россии: Германия будет покупать газ в Катаре

Сегодня 22:01Энергетика
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Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики.
Об этом сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху, передает DW.
Хабек сообщил о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.
Главы немецких компаний, сопровождавших министра во время визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной подробные переговоры по заключению контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.
Катар — один из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа. До отбытия с визитом в Доху Хабек заявлял, что речь идет и о краткосрочных, и о долгосрочных поставках газа из Катара. Министр сообщил о намерении форсировать сооружение в Германии терминалов для приема СПГ.
Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предполагает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.
По словам Хабека, это шаг на пути обретения большей независимости от россии на фоне российского вторжения в Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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