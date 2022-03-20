Избавиться от зависимости от россии: Германия будет покупать газ в Катаре — Finance.ua

Избавиться от зависимости от россии: Германия будет покупать газ в Катаре

Сегодня 22:01 — Энергетика

Германия и Катар согласовали долгосрочное партнерство в сфере энергетики.

Об этом сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в ходе визита в Доху, передает DW

Хабек сообщил о «сильной динамике», отметив, что эмир продемонстрировал даже более широкую поддержку, чем ожидалось.

Главы немецких компаний, сопровождавших министра во время визита в Катар, теперь проведут с катарской стороной подробные переговоры по заключению контрактов. Министр не уточнил, о каких именно объемах газа из Катара идет речь.

Катар — один из крупнейших в мире поставщиков сжиженного природного газа. До отбытия с визитом в Доху Хабек заявлял, что речь идет и о краткосрочных, и о долгосрочных поставках газа из Катара. Министр сообщил о намерении форсировать сооружение в Германии терминалов для приема СПГ.

Как отметил Хабек, согласованное партнерство с Катаром предполагает не только поставки СПГ в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.

По словам Хабека, это шаг на пути обретения большей независимости от россии на фоне российского вторжения в Украину.

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