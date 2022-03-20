Украина призывает заблокировать бизнес «роснефти» и «газпрома» в Европе — Finance.ua

Украина призывает заблокировать бизнес «роснефти» и «газпрома» в Европе

Сегодня 11:12 — Мир

Украина призвала Люксембург признать россию страной, финансирующей терроризм, и усилить финансовый надзор за «подсанкционными лицами и компаниями с российским капиталом, которые проводят финансовые операции, и тех, которые обслуживают российский капитал».

Об этом сообщает «Энергоатом».

Что это значит? Если усилить мониторинг финансовых операций, их блокировку, заморозку активов и т.д. — все это будет способствовать предотвращению распространения международного терроризма.

Российские государственные конгломераты «роснефть» и «газпром» поддерживают связи по меньшей мере с 75 организациями в Европе и Великобритании, из которых почти половина находится в Люксембурге. Не менее 36 компаний, зарегистрированных в Люксембурге, принадлежат либо «роснефти», либо «газпрому», которые являются двумя крупнейшими госкомпаниями россии по объему выручки.

У «роснефти», на которую распространяются санкционные ограничения ЕС, 31 юридическое лицо зарегистрировано в Люксембурге, в том числе и холдинговая компания Rosneft Holdings, а также частные компании с ограниченной ответственностью.

У «газпрома», у которого такие же санкционные ограничения (на кредитное и долговое финансирование и запрет на сделки), есть пять компаний, зарегистрированных в Люксембурге, в том числе GazAsia Capital SA и Bank GPB International SA.

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