Украина призывает заблокировать бизнес «роснефти» и «газпрома» в Европе — Finance.ua

Украина призвала Люксембург признать россию страной, финансирующей терроризм, и усилить финансовый надзор за «подсанкционными лицами и компаниями с российским капиталом, которые проводят финансовые операции, и тех, которые обслуживают российский капитал».
Российские государственные конгломераты «роснефть» и «газпром» поддерживают связи по меньшей мере с 75 организациями в Европе и Великобритании, из которых почти половина находится в Люксембурге. Не менее 36 компаний, зарегистрированных в Люксембурге, принадлежат либо «роснефти», либо «газпрому», которые являются двумя крупнейшими госкомпаниями россии по объему выручки.
У «роснефти», на которую распространяются санкционные ограничения ЕС, 31 юридическое лицо зарегистрировано в Люксембурге, в том числе и холдинговая компания Rosneft Holdings, а также частные компании с ограниченной ответственностью.
У «газпрома», у которого такие же санкционные ограничения (на кредитное и долговое финансирование и запрет на сделки), есть пять компаний, зарегистрированных в Люксембурге, в том числе GazAsia Capital SA и Bank GPB International SA.