Крупнейшие нефтесервисные компании начали выходить из рф — Finance.ua

Крупнейшие нефтесервисные компании начали выходить из рф

Сегодня 10:33 — Энергетика

Американские нефтесервисные корпорации Halliburton и Schlumberger сделали шаги по выходу с рынка России. Первая компания полностью прекращает деятельность, а вторая пока что прекращает дальнейшие инвестиции и внедрение технологий.

Об этом говориться в сообщении компаний.

«Компания соблюдает санкции, запрещающие транзакции и работу, в том числе для некоторых государственных российских клиентов. Halliburton будет уделять первостепенное внимание безопасности и надежности по мере сворачивания операций, которые остались в России», — сказано в заявлении Halliburton.

Там напомнили, что несколько недель назад компания приостановила все поставки запчастей и продуктов в россию и не имеет в рф активных совместных предприятий.

«Мы решили немедленно приостановить новые инвестиции и развертывание технологий для наших операций в России. Мы будем осуществлять любую существующую деятельность в полном соответствии с применимыми международными законами и санкциями», — сообщили в Schlumberger.

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