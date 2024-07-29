Стефанчук не исключает повышения НДС вместо военного сбора — Finance.ua
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Стефанчук не исключает повышения НДС вместо военного сбора

Казна и Политика
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Стефанчук не исключает повышения НДС вместо военного сбора
Стефанчук не исключает повышения НДС вместо военного сбора
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не исключает повышения НДС вместо военного сбора.
Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.
«Я просто хочу сказать, что есть два выхода из этой ситуации (дефицита в бюджете). Или понемногу повышать разные виды налогообложения с узкой налогооблагаемой базой, или немного повысить один вид налогообложения с высокой налоговой базой. Я очень надеюсь, что в комитете пройдет дискуссия .Если твой законопроект является справедливым и распространяется на всех, это вызывает меньше критики в обществе, чем точечные изменения для каких-то конкретных лиц, потому что в законопроектной деятельности минусы плюсуются. И поэтому нам нужно тоже понять не только, получим ли мы эту необходимую сумму, но и сколько голосов за это мы получим в парламенте», — рассказал глава парламента.
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По его словам, очень многое в выборе модели увеличения налогов будет зависеть от того, как будет проходить дискуссия в профильном налоговом комитете.
«Есть философия, которую предложило правительство — во многих местах взять понемногу, чтобы продемонстрировать необходимость поступления в бюджет абсолютно конкретной цифры, которую запрашивает оно. Это цифра, составляющая дефицит бюджета на этот год, соответственно, она должна перенаправиться на тот период следующего года, когда будут вестись военные действия. Они предложили такую ​​модель — взять один налог, который имеет самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость, и повысить его на определенный процент», — пояснил он.
Стефанчук отметил, что, когда увеличиваются потребности в войне и количество мобилизованных лиц, которых нужно обеспечить финансово, в частности, укомплектованием и необходимым оружием, «важно понимать, что это потребует средств из бюджета».
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«Рада же абсолютно реалистична. И мы осознаем, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию. Эмиссия — это не выход. Поэтому мы не можем допустить этого. Мы должны обращаться к народу Украины разными способами, с тем, чтобы ВСУ имели финансовую поддержку», — рассказал спикер Рады о возможности голосования в Раде увеличения налогов.
Напомним, что Министерство финансов считает повышение военного сбора лучшим вариантом финансирования роста оборонных расходов по сравнению с увеличением налога на добавленную стоимость, аргументируя свою позицию защитой уязвимых категорий населения.
Законопроект № 11 416 о повышении налогов, которым правительство планирует пополнить бюджет на 125 млрд грн в этом году и на 341,9 млрд грн в следующем году, является неприемлемым и с учетом культуры уклонения от уплаты налогов в стране приведет только к тенизации экономики, считает член Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения при президенте Украины («Совет 7-ми»), основатель Ajax Systems Александр Конотопский.
По материалам:
Українські Новини
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