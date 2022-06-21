Стало известно, когда начнется конфискация украинских активов у россиян — Finance.ua

«Имущество большого количества предателей заблокированы, арестованы, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета», — сообщил глава Минюста.
Напомним, Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на послевоенное восстановление. Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах конфискации российских активов в странах Запада.
Известно, что страны Европейского Союза заморозили около 23 миллиарда евро (24,5 миллиарда долларов) активов Центрального Банка россии.