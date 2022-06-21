Стало известно, когда начнется конфискация украинских активов у россиян — Finance.ua

Стало известно, когда начнется конфискация украинских активов у россиян

Сегодня 10:46 — Казна и Политика

Стало известно, когда начнется конфискация украинских активов у россиян

Уже к концу лета 2022 года в Украине начнется конфискация украинских активов у россиян, которые сотрудничают с властью российской федерации.

Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюска в эфире информационного телемарафона.

Он сообщил, что от своего имущества уже лишились собственники «Сбербанка» и « Проминвестбанк а».

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«Имущество большого количества предателей заблокированы, арестованы, они не могут продавать и отчуждать имущество. Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета», — сообщил глава Минюста.

Напомним, Украина настаивает на передаче замороженных российских активов на послевоенное восстановление. Ранее Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах конфискации российских активов в странах Запада.

Известно, что страны Европейского Союза заморозили около 23 миллиарда евро (24,5 миллиарда долларов) активов Центрального Банка россии.

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