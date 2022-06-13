Арестованные активы рф нужно конфисковывать уже сейчас — Подоляк

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Арестованные активы рф нужно конфисковывать уже сейчас — Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил необходимость конфискации арестованных активов российской федерации уже сегодня, ведь именно устроившая войну россия должна платить за разрушенные дома, массовые убийства и другие жуткие последствия полномасштабного вторжения.

Об этом Подоляк заявил в Твиттере.

«Арестованные активы рф надо конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов... За войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил», — написал советник руководителя ОП.

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Напомним, общая стоимость активов россии и беларуси, на которые Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) наложило арест, составляет более 30 миллиардов гривен.

Офис генпрокурора в начале апреля наложил арест на 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям рф и республики беларусь, в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).

По инициативе СБУ арестованы активы компании — одного из крупнейших производителей бетоноконструкций, которым владели лица из окружения путина.

Также в Украине наложен арест на имущество, счета и корпоративные права российской группы компаний Татнефть, их общая стоимость оценивается в 2 млрд грн.

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