Арестованные активы рф нужно конфисковывать уже сейчас — Подоляк — Finance.ua
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Арестованные активы рф нужно конфисковывать уже сейчас — Подоляк

Сегодня 09:14Казна и Политика
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Арестованные активы рф нужно конфисковывать уже сейчас — ПодолякАрестованные активы рф нужно конфисковывать уже сейчас — Подоляк
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил необходимость конфискации арестованных активов российской федерации уже сегодня, ведь именно устроившая войну россия должна платить за разрушенные дома, массовые убийства и другие жуткие последствия полномасштабного вторжения.
Об этом Подоляк заявил в Твиттере.
«Арестованные активы рф надо конфисковывать уже сегодня. Россия должна платить за войну, разрушенные дома и массовые убийства. Платить уголовными приговорами, имуществом, арестами суверенных счетов... За войну, рост цен, за беженцев и голод должен платить только тот, кто это устроил», — написал советник руководителя ОП.
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Напомним, общая стоимость активов россии и беларуси, на которые Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) наложило арест, составляет более 30 миллиардов гривен.
Офис генпрокурора в начале апреля наложил арест на 17 800 железнодорожных вагонов, принадлежащих предприятиям рф и республики беларусь, в рамках расследования уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212).
По инициативе СБУ арестованы активы компании — одного из крупнейших производителей бетоноконструкций, которым владели лица из окружения путина.
Также в Украине наложен арест на имущество, счета и корпоративные права российской группы компаний Татнефть, их общая стоимость оценивается в 2 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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