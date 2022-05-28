Минюсту разрешили взимать активы подсанкционных лиц — Finance.ua
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Минюсту разрешили взимать активы подсанкционных лиц

Сегодня 08:49Казна и Политика
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Минюсту разрешили взимать активы подсанкционных лицМинюсту разрешили взимать активы подсанкционных лиц
Кабинет Министров возложил на Министерство юстиции полномочия взимать активы лиц, в отношении которых применены санкции.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Принято решение об определении Министерства юстиции Украины главным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции», — написал Шмыгаль.
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Минюст будет принимать меры по выявлению и розыску активов физических и юридических лиц, указанных в соответствующих решениях СНБО.
Ранее сообщалось, что механизм, который позволит направить замороженные за рубежом активы России на компенсацию нанесенного Украине ущерба, может быть разработан до конца года.
Напомним, Верховная Рада приняла закон о конфискации имущества физических и юридических лиц из российской федерации и беларуси.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Фінансовий клуб
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