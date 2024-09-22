Стало известно, когда будет приходить на карту кешбэк за покупку украинских товаров — Finance.ua

Стало известно, когда будет приходить на карту кешбэк за покупку украинских товаров Сегодня 15:15 — Личные финансы

Стало известно, когда будет приходить на карту кешбэк за покупку украинских товаров

В начале сентября 2024 г. в Украине стартовал новый правительственный проект «Национальный кешбэк». В рамках программы украинцы могут получать 10% кешбэка от стоимости покупки, который зачисляется на специальную банковскую карту.

В проекте «Сделано в Украине» рассказали, как и когда украинцам будет выплачиваться кешбэк.

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Отмечается, что выплаты кешбэка будут производиться раз в месяц, а именно — до 20 числа следующего месяца.

К примеру, в сентябре вы приобрели товар украинского производителя, который присоединился к программе «Национальный кешбэк». Тогда кешбэк за эту покупку поступит на оформленную вами карту до 20 октября.

То есть, как отметили в проекте, за покупки в октябре средства поступят до 20 ноября, а за покупки в ноябре — до 20 декабря.

Однако важно знать, что максимальная сумма собранного за месяц кешбэка (и выплат) — 3 000 гривен.

Напомним, в проекте участвуют более 40 тысяч товаров. Ранее мы рассказывали , за какие товары украинцы чаще всего получают кешбэк.

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