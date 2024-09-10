На карты украинцев начали приходить первые суммы Национального кешбэка — Finance.ua

На карты украинцев начали приходить первые суммы Национального кешбэка Сегодня 11:42 — Личные финансы

На карты украинцев начали приходить первые суммы Национального кешбэка

Украинцы, которые присоединились к бета-тестированию программы « Национальный кешбэк », уже видят свой кешбэк за 2−3 сентября в «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба «Дія».

Отмечается, что с момента запуска бета-теста на прошлой неделе к программе Национальный кешбэк уже присоединились более 400 000 украинцев. Более 880 000 украинцев открыли карты, на которые зачисляется кешбэк. В настоящее время обрабатываются данные за другие дни, и скоро все заработает полноценно.

В «Дія» напоминают, что чтобы все работало корректно, нужно обновить не только «Дія», но и приложение банка, в котором планируете открыть счет. И обязательно нужно подвязать карту в «Дія».

В Министерстве экономики добавили , что в системе уже зарегистрировано 130 тыс. товаров от 713 украинских производителей и около 100 торговых заведений — в процессе присоединения.

К программе присоединились крупнейшие торговые сети, АЗК и аптеки, среди которых Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, Novus, Эко маркет, Varus, Okko, Wog, Ukrnafta, Сеть аптек АНЦ и Аптека 3i.

Справка Finace.ua:

Чтобы присоединиться к программе, нужно совершить несколько действий:

1. Подача заявки:

Это можно сделать через сайт или приложение банка, или его отделение. В настоящее время с программой работают Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, УкрСиббанк, Аккордбанк

2. Карты:

Определите карты, с которых будут производиться оплаты за товары, и дайте согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт.

3. Присоединитесь к программе:

Обновите приложение «Дія», выберите услугу Национальный кешбэк и подключите карту для выплаты кешбэка к программе «Национальный кешбэк».

4. Идете в магазин, покупаете товар, получаете кешбэк 10%.

Кешбэк уже доступен на 38 тысяч товаров от 600 локальных производителей. Среди них продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинского производства.

⌛️ Бета-тест продлится около месяца.

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