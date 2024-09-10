На карты украинцев начали приходить первые суммы Национального кешбэка — Finance.ua

На карты украинцев начали приходить первые суммы Национального кешбэка
Украинцы, которые присоединились к бета-тестированию программы «Национальный кешбэк», уже видят свой кешбэк за 2−3 сентября в «Дія».
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Отмечается, что с момента запуска бета-теста на прошлой неделе к программе Национальный кешбэк уже присоединились более 400 000 украинцев. Более 880 000 украинцев открыли карты, на которые зачисляется кешбэк. В настоящее время обрабатываются данные за другие дни, и скоро все заработает полноценно.
В «Дія» напоминают, что чтобы все работало корректно, нужно обновить не только «Дія», но и приложение банка, в котором планируете открыть счет. И обязательно нужно подвязать карту в «Дія».
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В Министерстве экономики добавили, что в системе уже зарегистрировано 130 тыс. товаров от 713 украинских производителей и около 100 торговых заведений — в процессе присоединения.
К программе присоединились крупнейшие торговые сети, АЗК и аптеки, среди которых Эпицентр K, Новая линия, Auchan, Comfy, Сильпо, Фора, АТБ-Маркет, Аврора, Novus, Эко маркет, Varus, Okko, Wog, Ukrnafta, Сеть аптек АНЦ и Аптека 3i.
Справка Finace.ua:
Чтобы присоединиться к программе, нужно совершить несколько действий:
1. Подача заявки:
Это можно сделать через сайт или приложение банка, или его отделение. В настоящее время с программой работают Приватбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Глобус, УкрСиббанк, Аккордбанк.
2. Карты:
Определите карты, с которых будут производиться оплаты за товары, и дайте согласие на передачу данных о транзакциях при покупке товаров с выбранных карт.
3. Присоединитесь к программе:
Обновите приложение «Дія», выберите услугу Национальный кешбэк и подключите карту для выплаты кешбэка к программе «Национальный кешбэк».
4. Идете в магазин, покупаете товар, получаете кешбэк 10%.
Кешбэк уже доступен на 38 тысяч товаров от 600 локальных производителей. Среди них продукты питания, лекарства, одежда, бытовая химия и косметика, хозяйственные товары, строительные материалы, мебель, игрушки и многие другие украинского производства.
⌛️ Бета-тест продлится около месяца.
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