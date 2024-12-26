Стало известно, какую сумму выплат получили украинцы в 2024 году по «автогражданке» — Finance.ua

Стало известно, какую сумму выплат получили украинцы в 2024 году по «автогражданке»
В 2024 году сумма начисленных страховых возмещений по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) увеличилась на 27,5%, почти достигнув 3,5 миллиарда гривен.
Об этом сообщил генеральный директор Моторно-страхового бюро Украины (МТСБУ) Александр Берназюк в интервью «Укринформу».
Положительная динамика рынка ОСАГО
Берназюк отметил, что рынок ОСАГО демонстрирует положительную динамику.
Количество заключенных договоров возросло на 0,43% и достигло 5 736 490, а сумма начисленных страховых премий увеличилась на 19,95%, до 7,56 миллиарда гривен. Средний размер премии также вырос на 19,44%, достигнув 1318,20 гривен.
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Кроме того, количество требований на выплату увеличилось на 13,45%, а сумма начисленных страховых возмещений — на 27,5%, почти достигнув 3,5 миллиарда гривен.
Это свидетельствует об общем росте спроса на страховые услуги и увеличении объемов выплат в страховых случаях, считает гендиректор МТСБУ.
Сколько автомобилей в Украине не застрахованы
По его оценкам, около 20−25% транспортных средств в Украине остаются незастрахованными.
«По разным подсчетам, в стране примерно 10−11 миллионов транспортных средств. Страховые полисы покупают владельцы около 8 миллионов из них. Есть часть транспортных средств, владельцы которых освобождаются от обязанности иметь страховой договор, а также случаи, когда транспортное средство зарегистрировано, но фактически уже не используется. Поэтому подсчитать точное количество незастрахованного транспорта — довольно сложная задача», — признал Берназюк.
Планы по автогражданке
Среди задач на ближайшую перспективу он назвал введение «автогражданки» для ведомственного транспорта (пожарные автомобили, кареты скорой помощи
и т. п.).
Но для этого необходимо создать специальный реестр таких транспортных средств.
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Отвечая на вопрос журналиста Укринформа, Берназюк не исключил, что в скором времени в Украине станет обязательным и страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электросамокатов.
Напомним, с нового года страховые суммы, то есть лимиты ответственности, по договорам обязательного страхования ответственности владельцев автотранспортных средств возрастут примерно в полтора раза.
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