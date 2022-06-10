США выделили Украине 7,5 млрд долларов помощи — Finance.ua

США выделили Украине 7,5 млрд долларов помощи

Сегодня 15:45 — Казна и Политика

США выделили дополнительную финансовую поддержку Украине в размере 7,5 миллиарда долларов. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк.

«С нетерпением жду сотрудничества с Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии, поддержать ее устойчивость и восстановление. Располагая прямой бюджетной поддержкой в размере 7,5 миллиарда долларов, мы обеспечим, чтобы Украина и в дальнейшем была сильной», — отметила Бринк.

Ранее посол США в Украине в своем Twitter сообщила о новой финансовой помощи от США в размере 1 млрд долларов. Также она добавила, что ожидается еще 7,5 млрд долларов финансовой помощи Украине.

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