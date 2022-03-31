США предоставит Украине $500 млн прямой бюджетной помощи — Finance.ua

«Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины на помощь в области безопасности, критический эффект этого оружия для конфликта, а также усилия США с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи украинским военным, защищающим свою страну», — говорится в заявлении Белого дома.
Также обсуждались дополнительные санкции и гуманитарная помощь, объявленные на прошлой неделе.
Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией.