США предоставит Украине $500 млн прямой бюджетной помощи — Finance.ua

США предоставит Украине $500 млн прямой бюджетной помощи

Сегодня 10:13 — Казна и Политика

США предоставит Украине $500 млн прямой бюджетной помощи

Соединенные Штаты намерены предоставить правительству Украины 500 миллионов долларов в виде прямой бюджетной помощи.

Об этом заявил президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

«Лидеры обсудили, как Соединенные Штаты работают круглосуточно, чтобы выполнить основные запросы Украины на помощь в области безопасности, критический эффект этого оружия для конфликта, а также усилия США с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей для оказания помощи украинским военным, защищающим свою страну», — говорится в заявлении Белого дома.

Также обсуждались дополнительные санкции и гуманитарная помощь, объявленные на прошлой неделе.

Зеленский проинформировал президента Байдена о статусе переговоров Украины с Россией.

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