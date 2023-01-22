Сроки отпуска по беременности и родам в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Сроки отпуска по беременности и родам в 2023 году (инфографика) Сегодня 21:25 — Личные финансы

Сроки отпуска по беременности и родам в 2023 году (инфографика)

С 1 января 2023 года оплатой отпуска по беременности и родам занимается Пенсионный фонд Украины. Однако условия и размеры выплат не изменились.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«С недавнего времени (с 1 января 2023 года) Фонд социального страхования Украины был присоединен к Пенсионному фонду Украины, то есть ПФУ и его территориальные органы выполняют функции по социальному страхованию. Основную обеспокоенность вызвало опасение, не изменятся ли условия и размеры их предоставления? Условия и размеры выплат не изменились, а некоторых — даже увеличились», — сказано в сообщении.

Сколько календарных дней оплачивается отпуск по беременности и родам:

больничный, как правило, выдается с 30-й недели беременности. Однако женщины, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы (1-3 категория), могут уйти в декретный отпуск раньше — с 27 недели беременности.

Оплачиваемый отпуск по беременности и родам предоставляется продолжительностью:

126 календарных дней (70 дней до родов и 56 после), а в случае осложнений во время родов или рождения двух или более детей — дополнительно предоставляется 14 календарных дней отпуска;

180 календарных дней (90 до родов и 90 после) для женщин, отнесенных к 1-3 категориям лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Инфографика: Минсоцполитики

В настоящее время размер пособия при рождении ребенка составляет 41 280 гривен. Единовременно помощь выплачивается в сумме 10 320 гривен, остальная сумма выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Размер выплат женщин-предпринимателей зависит от величины ЕСВ, которую они платили за последний год.

Сумма пособия по беременности и родам в расчете на месяц не должна превышать размер максимальной величины базы начисления ЕСВ, с которой уплачивались страховые взносы, и не может быть меньше размера пособия, начисленного из минимальной зарплаты, установленной на время наступления страхового случая. Сейчас максимальный размер пособия для работающих женщин составляет 100 500 грн в месяц (15 минимальных зарплат), а минимальный — 6 700 грн в месяц.

Справка Finance.ua:

при рождении ребенка родители могут рассчитывать на поддержку от государства. Речь идет о денежных выплатах, которые будут начислены и выплачены, несмотря на военное время, а также о «пакете малыша»;

жителей Ивано-Франковска будут поощрять рожать. Молодым родителям обещают предоставлять из городского бюджета дополнительные выплаты — 20 000 гривен, а если папа или мама ребенка военнослужащие — то 50 000 гривен;

украинское законодательство о труде предусматривает множество прав и льгот для беременных женщин и женщин с детьми.

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