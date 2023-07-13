Средняя пенсия в Украине за полгода выросла почти на 15%: сколько платили в июле — Finance.ua

Средняя пенсия в Украине за полгода выросла почти на 15%: сколько платили в июле Сегодня 19:02 — Личные финансы

Средняя пенсия в Украине за полгода выросла почти на 15%: сколько платили в июле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2023 года. Средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 грн или на 14,9% до 5 311,44 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

По данным ПФУ, количество пенсионеров за последние шесть месяцев сократилось на 135 585 человек до 10 552 336 человек.

При этом инфляция в Украине с начала 2023 составила 4,6%.

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Размеры увеличения пенсии могли быть не менее 100 и не более 1500 гривен.

По данным ПФУ, всего с 1 марта пересчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения — 579,10 гривен.

За 2022 год средний размер пенсии вырос на 631,06 грн или на 15,8% до 4 622,59 грн. Годовая инфляция составила 26,6%.

Справка Finance.ua:

С 1 июля украинским пенсионерам проиндексировали пенсии на 19,7%. Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения — 1020,71 грн

в Пенсионном фонде заявили, что гражданин по достижении пенсионного возраста должен подать документы о назначении пенсии в течение трех месяцев;

в Пенсионном фонде также предостерегают: некоторые категории пенсионеров могут остаться без пенсии по инвалидности. Однако ее все же можно будет вернуть.

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