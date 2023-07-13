Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: как получить льготу в 100% — Finance.ua

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: как получить льготу в 100% Сегодня 08:01 — Личные финансы

Кто из пенсионеров может не платить за коммуналку: как получить льготу в 100%

Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на льготы и меньше платить за жилищно-коммунальные услуги, или же покупать по сниженным ценам бытовое топливо или сжиженный газ.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Кто имеет право на льготы

По информации государственной структуры, на это могут рассчитывать пенсионеры, работавшие по определенным специальностям и проживающие в сельской местности. Например:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев, библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры, учебных заведений сферы культуры.

Важно, что льготы не распространяются на семью льготника, то есть воспользоваться ею может только конкретный пенсионер, а не члены его семьи.

Как получить льготы

Во-первых, пенсионеру придется подтвердить, что он действительно работал педагогом, медиком, фармацевтом и так далее. Для этого необходимо получить справку или предъявить соответствующие записи в трудовой книжке, удостоверяющие данные о работе человека в сельской местности по отдельным специальностям.

На основании предоставленных документов информацию о льготниках внесут в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы.

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Во-вторых, придется предоставить еще некоторые справки. А именно:

заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Справки и документы следует предоставить Пенсионному фонду. Сделать это можно онлайн или же лично:

через сервисные центры ПФУ, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа Пенсионного фонда;

воспользовавшись веб-порталом электронных услуг ПФУ, мобильным приложением фонда или порталом «Дія».

Отмечается, что льготу можно получить, только если среднемесячный доход семьи за предыдущие полгода, в расчете на одного человека, не больше уровня дохода, что дает право на налоговую социальную льготу (в 2023 году это 3 760 грн).

Льгота предоставляется в течение года с месяца определения такого права.

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